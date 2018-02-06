به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سعد حریری» نخست وزیر لبنان در پایان نشست سه جانبه با «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور در قصر «بعبدا» اعلام کرد که نتایج این نشست مثبت بوده است.

وی تأکید کرد که فضای گفتگوها مثبت بوده است و در چندماه آینده همکاری همه جانبه‌ای میان همه به سود منافع مردم لبنان صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد که همه به دنبال حرکت دادن لبنان به جایگاه بهتری هستند و افزود که ریاست جمهوری لبنان بیانیه‌ای در خصوص نتایج نشست سه جانبه منتشر خواهد کرد.

نخست وزیر لبنان گفت که اختلافات داخلی لبنان در مسیری قرار گرفته که به زودی حل و فصل خواهند شد.