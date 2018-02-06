کاهش ذخیره شیلاتی خزر/تلاش گلستان برای توسعه سایت های پرورش ماهی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد قدس علوی عصر سه شنبه در نشست خبری با رسانه های استان اظهار کرد: استان گلستان ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی دارد که اگر به فعلیت درآید جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی و اشتغال خواهد داشت.
وی با اشاره به این که طرحهای ما با شاخصهای اقتصاد مقاومتی همسو و منشأ تحول است، گفت: دو طرح پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی در پن را انجام دادیم.
قدس با بیان این که یکی از مشکلات کشور، محدودیت در زمینه آبهای شیرین است و باید به نحوی از ظرفیتهای استان استفاده کنیم، ادامه داد: استان ساحلی هستیم و دریا با صد کیلومتر ساحل موهبتی برای ما است و شرایط خوبی برای آبزی پروری داریم.
مدیر کل شیلات استان گلستان تصریح کرد: دخایر دریای خزر چند سالی است که دچار نقصان شده و ما باید آبزی پروری را در دریا انجام داده یا آب دریا را به سمت خشکی بیاوریم.
وی ادامه داد: به سمت جایگزین کردن راههایی برای جلوگیری از صید از دریا و قاچاق رفتیم و با توجه به این که درآمد سالانه یک خانواده از دریا زیر ۳۰۰ هزار تومان بود باید مشاغلی ایجاد میشد که جایگزین آن می شد.
۴ سایت پرورش ماهی در پن و قفس
مدیر کل شیلات استان گلستان گفت: مطالعات مشترک با استانهای شمالی انجام و چهار سایت برای پرورش ماهی یک قفس در خلیج گرگان، دو پن و یک قفس در دریا لحاظ شد.
وی با بیان این که قفس از ساحل ۱۰ کیلومتر فاصله دارد، گفت: پایههای پن به کف دریا متصل ولی قفس این نیست و اولویت ما پن است.
قدس علوی گفت: در سال جاری طبق تفاهمنامه با محیط زیست، چهار هزار تن قزل آلا را به صورت پایلوت مصوب کردیم و ۱۰ سرمایه گذار متقاضی هستند که سه نفر با ظرفیت هزار و ۷۵۰ تن مجوز تأسیس گرفته و دو سرمایه گذار هم مشغول بهره برداری هستند.
محقق بودن شرایط پن در گلستان
مدیر کل شیلات استان گلستان با بیان این که قفس در عمق بالا و پن در عمق ۲.۵ مستقر میشود، افزود: شرایط پن در استانهای شمالی تنها در گلستان وجود دارد و این مزیتی برای ماست زیرا قفس نیاز به سایت پشتیبان دارد و فقط با شناور میتوان در کنار آن مستقر شد.
قدس علوی گفت: این پروژهها از تیرماه سال ۹۵ شروع شده و نسبت به برنامه یک سال عقب هستیم زیرا جا افتادن این امر برای دستگاه ها زمان میبرد.
وی با بیان اینکه ۶۰ تن ماهی را در قفس و پن پیشبینی کردیم، اضافه کرد: ظرفیت مجوز هزار و ۷۰۰ تن را در استان داریم و در افق ۱۴۰۴، هشت هزار تن در قفس خواهیم داشت که اشتغال دو هزار و ۸۸۰ نفری را ایجاد خواهد کرد.
ثبت خاویار ایران در گلستان
مدیر کل شیلات استان گلستان اظهار کرد: ایران مهد خاویار دنیا و گلستان مهد خاویار ایران است و برآیند ثبت خاویار ایران را در گلستان رقم زدیم تا به جایگاه واقعی خود برسیم.
وی تأکید کرد: در پرورش ماهیان خاویار دو راه حل وجود دارد، نخست مزارع منفرد که ۲۳ تقاضا برای سرمایهگذاری وجود دارد که از این تعداد سه نفر پروانه گرفته که ۵۵ تن گوشت و ۱.۵ تن خاویار است.
قدس علوی با بیان این در حال حاضر ۴۰ تن ماهی خاویار در مزارع پرورش میدهیم، گفت: برنامه بعدی ما ۴۰ تن خواهد بود.
وی دومین راه پرورش ماهیان خاویار را مجتمع پرورشی عنوان کرد و افزود: مزرعه ۴۰۰ هکتاری بررسی و مطالعات فاز اول آنکه ۲۲۰ هکتار است انجام شده است و ظرفیتی معادل هشت هزار تن گوشت و ۴۰۰ تن خاویار دارد که اگر محقق شود چهار هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال زایی خواهد داشت.
قدس علوی گفت: در مزارع منفرد تفاهمنامهای با استانداران استانهای شمالی، بنیاد مستضعفان و شیلات انجام شده و شیلات و بنیاد پنج درصد وام را بازپرداخت میکنند و علاوه بر آن بنیاد مستضعفان شرایط فروش در بازارهای جهانی را هم به وجود میآورد.
وی با بیان اینکه ۲۳ نفر در این زمینه برای تسهیلات معرفی شدهاند، گفت: سومین طرح اقتصاد مقاومتی شیلات، پرورش میگو است که در سال ۹۶ در ۳۲ مزرعه که سطح مفید آن ۵۱۴ هکتار بود، هزار و ۶۹۰ تولید داشتیم که هزار و ۳۵۰ تن آن را صادر کردیم و هشت میلیون دلار ارزآوری داشت.
رتبه سوم پرورش میگو در کشور
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد تولیدات ما شرایط صادرات دارد، افزود: تولید انبوه خود را از سال ۹۰ آغاز کردیم و در این مدت کوتاه جایگاه سوم کشوری را به دست آوردیم در حالی که استانهای جنوبی دو دهه سابقه دارند.
وی به آمارهای اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ سطح مفید پرورش میگو، ۳۸۴ هکتار بود که در سال ۹۶ به ۵۱۴ هکتار رسید، تولید میگو در ۹۵ هزار و ۱۲۵ تن و در سال ۹۶، هزار و ۶۹۰ تن بود که پنج درصد افزایش داشته است.
قدس علوی گفت: میزان اشتغالزایی ۵۸۰ نفر در سال ۹۵ و امسال ۷۵۰ نفر که ۳۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشتیم.
وی صادرات سال ۹۵ را ۹۰۰ تن اعلام کرد و گفت: امسال هزار و ۳۵۰ تن صادرات و رقمی معادل ۵۰ درصد افزایش صادرات اتفاق افتاده است.
قدس علوی گفت: افق ۱۴۰۴ که برای دو فاز چهار هزار هکتاری و ۶ هزار هکتاری پیشبینی شده، تولید ۱۷ هزار و ۲۵۰ تن میگو که ۱۴ هزار تن آن صادر خواهد شد و ارزآوری ۱۰۰ میلیون دلاری و اشتغال هشت هزار و ۵۰۰ نفری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برخلاف گذشته، اکثر سرمایهگذاران بومی استان هستند، گفت: برای لاین چهار هزار هکتاری ۵۰۰ هکتار را به شرکتی واگذاری کردیم و ۳۰ درصد آن را باید برای مردم در قالب سهام سرمایهگذاری کند.
قدس علوی زنجیره تولید در میگو را مهم دانست و گفت: اگر میخواهیم این صنعت پایدار باشد باید حلقههای قبل و بعد ایجاد شود.
وی به مرحله عملآوری اشاره کرد و ادامه داد: ۶ واحد عملآوری در استان داریم که ظرفیتی اسمی سالانه ۶ هزار تن دارد و پیشبینی میکنم برای سال آینده به سطح مفید ۹۶۲ هکتار و تولید دو هزار و ۵۰۰ تن برسد.
قدس علوی بیان کرد: صادرات را دو هزار تن با ارزآوری ۱۲ میلیون دلار پیشبینی میکنیم که نسبت به امسال ۵۰ درصد افزایش دارد.
وی گفت: در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲ از نظر سطح، ۲۰۸ درصد افزایش و از نظر تولید چهار و نیم برابر افزایش داشتیم.
قدس علوی گفت: در افق ۱۴۰۴، نیاز استان به واحد عملآوری و خوراک میگو ۵۰ کارخانه و این نشاندهنده میزان اشتغالزایی است و باید از هم اکنون به ساخت بسترهای آن برای سرمایهگذاری بیندیشیم.
پرورش ماهی با چاه آب
مدیر کل شیلات استان گلستان چهارمین طرح را، پرورش ماهی با چاههای آب زمینهای کشاورزی بیان کرد و گفت: این کار مهاجرت روستاییان را به شهرها کاهش خواهد داد.
وی گفت: ۱۸ هزار حلقه چاه مجاز داریم که اگر نصف آنها را در پرورش ماهی به کار گیریم معادل ۹ هزار نفر مشغول خواهند شد، در کنار حوضچههای چاههای کنار جاده میتوان عرضه ماهی زنده و واحد طبخ راهاندازی کرد.
وی ادامه داد: ۳۷۵ نفر متقاضی داریم که ۱۲۱ نفر پروانه تأسیس گرفته و پنج نفر مشغول هستند، تولید فعلی ۲۶۶ تن است.
مدیر کل شیلات استان گلستان بیان کرد: میزان مصرف سرانه ماهی در استان هشت کیلوگرم است که باید فرهنگسازی شود تا افزایش یابد.
وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم اداره شیلات تکثیر طبیعی ماهی در رودخانه بود که با قرق رودخانه صورت گرفت و سپس در دریا رهاسازی شد.
وی همچنین به پرورش زالو اشاره کرد و گفت: بسیاری از بیماریها با زالودرمانی برطرف میشود و نه تنها در ایران بلکه در جهان گرایش به این سمت زیاد شده بنابراین ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
قدس علوی گفت: مرکز تولید و تکثیر زالو در سرخنکلاته داریم و به عنوان چهارمین کشور توانستیم، مادهای از بزاق زالو برای انعقاد خود استخراج کنیم.
وی همچنین گفت: این شرکت دانش بنیان علاوه بر زالو در زمینه تولید جلبک هم فعالیت میکند که هم در صابون و لوازم بهداشتی و هم در غذای آبزیان میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
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