دفاع از عنوان قهرمانی هدفم در مسابقات بین المللی شطرنج است

احسان قائم مقامی در حاشیه برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج "اکسین کاپ" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مسابقات در شهرستان ها به نونهالان، نوجوانان و جوانانی که تازه به این ورزش رو آورده‌اند تشویق می کند تا با شوق انرژی بیشتری شطرنج را ادامه دهند و این مهم برای جوانان این منطقه موتور محرکه به حساب می آید.



استاد بزرگ شطرنج ایران با اشاره به اینکه حمایت از این مسابقات که با حضور شطرنج بازانی از ۲۴ کشور در حال انجام است امیدواریم تداوم داشته باشد، افزود: استان مازندران به عنوان استان مولد خیلی به شطرنح ما کمک می کند و در سال های گذشته شاهد معرفی چهره های نام آوری از این خطه به تیم ملی کشورمان بودیم که ظرفیت و پتانسیل مازندران با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی خیلی فراتر از آن است.

قائم مقامی با بیان اینکه مازندران می تواند چهره های بیشتری را به کشور معرفی کند، افزود: اگر به این استعدادهای جوانان پرداخته شود شطرج بازان خوبی در این استان و کشورمان وجود دارند و شرایط معرفی این عزیزان باید فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در ۱٢ سال اخیر با انرژی بیست درصدی به شطرنج پرداختم، گفت: تلاش من این است تا در این دوره از مسابقات سبک هایی را اجرا کنم که تا به حال با ان سبک بازی نکردم.

قائم مقامی با بیان اینکه بازیکنان و چهره های سر شناسی در این مسابقات هستند، گفت: تلاشم دفاع عنوان قهرمانیم است و در حال حاضر شطرنج بازان بازی خود را پیگیری می‌کنند و سطح بازی‌ها بسیار بالا است و این مهم کسب قهرمانی را سخت می‌کند.