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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

به مناسبت دهه فجر انجام شد؛

افتتاح مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای در چهارمحال و بختیاری

افتتاح مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای پیش از ظهر سه شنبه در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این واحد مرغداری ظرفیت ۴۰ هزار قطعه مرغ را دارد و در زمینه پرورش مرغ گوشتی فعالیت می کند.

ذبیح الله غریب عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای احداث این مرغداری ۲۷ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: این واحد مرغداری اشتغال برای ۱۰ نفر را در این استان ایجاد کرده است.

کد مطلب 4221202

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