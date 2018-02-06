افتتاح مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرغداری ۴۰ هزار قطعه ای پیش از ظهر سه شنبه در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این پروژه اظهار داشت: این واحد مرغداری ظرفیت ۴۰ هزار قطعه مرغ را دارد و در زمینه پرورش مرغ گوشتی فعالیت می کند.

ذبیح الله غریب عنوان کرد: اعتبار هزینه شده برای احداث این مرغداری ۲۷ میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: این واحد مرغداری اشتغال برای ۱۰ نفر را در این استان ایجاد کرده است.