نمایشگاهی از عکس های دیده نشده دوران انقلاب در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، عصر روز گذشته ۱۶ بهمن نمایشگاه «فصل بیداری» با حضور عکاس این مجموعه، سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان حوزه هنری و جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران حوزه هنری افتتاح شد.
سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان حوزه هنری درباره برپایی نمایشگاه «فصل بیداری» گفت: نمایشگاه «فصل بیداری» حاصل تلاشهای عکاس باتجربه و توانایی است که روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب و آستانه آن را با دشواریهای بسیار و عشق و علاقه شخصی عکاسی کرده است.
وی افزود: قاسم حاج محمدی عکاس ورزشی روزنامه اطلاعات متولد سال ۱۳۲۵ است و از سال ۱۳۵۰ در موسسه اطلاعات در زمینه عکاسی فعالیت میکند. او در دوران اعتصاب روزنامهها، به ثبت و ضبط روند پیروزی انقلاب پرداخت و گنجینه عکسهایی که در اختیار داشت تاکنون در هیچکجا دیده نشده است.
باقری در مورد چگونگی برپایی نمایشگاه عنوان کرد: از آنجایی که این تصاویر روی نگاتیو ثبت شده بود، ما بار دیگر آنها را اسکن و روتوش کردیم تا به کیفیت مناسب ارایه در نمایشگاه دسترسی داشته باشیم.
وی درباره تعداد عکسهای این نمایشگاه و شیوه انتخاب آنها اظهار کرد: حدود ۴۰۰ عکس را آقای حاج محمدی خودش از میان آثار مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب کرده بود که ما نیز برای نمایش نهایی در نمایشگاه ۶۵ فریم را برگزیدیم.
در این افتتاحیه، هنرمندان و چهرههای هنری همچون کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مرتضی سرهنگی، کمالالدین شاهرخ، عباس میرهاشمی، محمدحسین حیدری، حمید فروتن، فرهاد سلیمانی و... حضور داشتند.
این نمایشگاه در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران حوزه هنری برپا شده است و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از آن از روز سهشنبه ۱۷ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۶ (بهجز پنجشنبهها و جمعهها) از ساعت ۹ تا ۱۸ به حوزه هنری انقلاب اسلامی به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به حافظ مراجعه کنند.
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