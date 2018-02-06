تقابل مهندسی شده با نظام سلامت در چند سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود: امروز از آرمان های انقلاب فاصله داریم.

وی گفت: مشکل از خودمان است، همه مشکلات را به بیرون نسبت ندهیم.

هاشمی اظهارداشت: کشور توانمندی های زیادی دارد، مشکلات مردم با ظرفیت های خدادادی قابل حل است.

وی افزود: توصیه مکرر امام راحل عدم تضعیف یکدیگر، برادری و اخوت در داخل بود و ایشان از فشارهای بیرونی نگرانی نداشتند.

هاشمی ادامه داد: امید مردم به آینده و توجه به این حقیقت که کشور توسط ایرانی ساخته می شود، سرمایه اصلی این کشور است.

وی افزود: مراقبت کنیم که انقلاب اسلامی شرمنده کسانی که از عزیزترین سرمایه خود که جان و آبرو بود گذشتند، نشود.

وزیر بهداشت گفت: در چند سال گذشته با نظام سلامت مهندسی شده تقابل کردند، البته خدا حامی خدمتگزاران واقعی مردم است و بار کج به منزل نمی رسد.