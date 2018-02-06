۴ طرح و پروژه اشتغالزایی در بهشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاحیه های مختلف دهه فجر، ۴ طرح اشتغال زایی در بخش مرکزی و شهری بهشهر با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی مستقیم برای ۲۰نفر، به بهره برداری رسید.

هادی خنجری سرپرست فرمانداری بهشهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: افتتاح مهد کودک به همت و تلاش اداره بهزیستی با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال و افتتاح کارگاه تولید لنت ترمز به همت صندوق کارآفرینی امید با اعتبار ۶۰ میلیون ریال از جمله طرح های افتتاح شده در حوزه شهری بهشهر است.

هادی خنجری افزود: افتتاح گلخانه پرورش لیمو و افتتاح مرغداری گوشتی ۲۰ هزار قطعه ای به همت جهاد کشاورزی با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از جمله افتتاحیه ها در بخش مرکزی بهشهر بوده است.

وی بیان داشت: تلاش برای خدمت رسانی به مردم شهر و روستا از جمله وظایف مهم خدمتگزاران به مردم است که این مهم با قوت سرلوحه کار ما قرار داشته و دنبال می شود و همه مسئولان باید به خواسته ها و نیازمندی های مردم برای خدمت رسانی بهتر استفاده کرده و و برای بهبود وضعیت تلاش کنند.

وی گفت: خدمت رسانی به مردم اولویت مهم مسئولان است و لذا مسئولان مطالبات مردم را شنیده و در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.