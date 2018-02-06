جابجایی اعضای هیات علمی در طرح ناحیه بندی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همانطور که این دانشگاه در دهه ۶۰ به خوبی به نیاز جامعه پاسخ داد، باید در دهه جاری نیز مطالبات کشور را پاسخ دهد.

وی با تاکید بر همزمانی توسعه کیفی و گسترش کمی در آموزشکده های سما خاطر نشان کرد: با توجه به تحلیل های جمعیتی، موج جدیدی از دانش آموزان در راه است که سما باید برای جذب آنها برنامه ریزی کند.

رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: سازمان سما باید برای مهارت آفرینی متناسب با مزیت های نسبی در منطقه که منجر به ایجاد شغل می شود، برنامه ریزی کند.

رهبر با تاکید بر اینکه امروز کشور نیازی به تربیت مهندس ندارد، افزود: در حال حاضر تربیت تکنسین از نیازهای کشور است که دانشگاه آزاد اسلامی دارای امکانات خوبی در این زمینه است و باید از آن بهره مند شد.

وی با بیان اینکه باید دانشگاه آزاد اسلامی نقش ملی خود را در تربیت تکنسین و ایجاد شغل ایفا کند، گفت: باید ملی فکر کنیم و منافع دانشگاه آزاد را در نظر گیریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه بیکاری و نا امیدی در جامعه رو به افزایش است، اظهار داشت: به همین منظور باید بر روی آموزش های مهارتی اهتمام و تمرکز بیشتری داشته باشیم چرا که منجر به کارآفرینی و اشتغال می شود.

رهبر تاکید کرد: آموزش باید از حالت سنتی خارج و به سمت مدرن پیش رود. آموزش های الکترونیک باید در دستور کار قرار گیرد و نیاز مخاطبان برای آموزش به طور دقیق سنجیده شود.

وی عنوان کرد: باید مجتمع هایی از دانشکده های مختلف تاسیس تا زمینه گسترش میان رشته ها فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای مقاطع پایین تر از کارشناسی باید به سمت آموزش های مهارتی و برای مقاطع بالاتر از کارشناسی باید به سمت رشته های بین رشته ای حرکت کنیم.

رهبر به طرح ناحیه بندی در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره و گفت: در این طرح دانشجو جا به جا نمی شود، بلکه اعضای هیات علمی متناسب با نیاز واحدها و مراکز دانشگاهی جا به جا خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دانشگاه های غیردولتی در دنیا از شهریه است، گفت: باقی درآمدهای آنها از مراکز خیریه و گرنت (پژوهانه) است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: باید سازوکاری برای اعضای هیات علمی تعریف شود تا در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال ۴ تا ۵ سال موفق به جذب گرنت شوند.

رهبر گفت: دانشگاه آزاد اسلامی باید روی صنایعی تمرکز و سرمایه گذاری کند که در خود مجموعه دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.