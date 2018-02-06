عراق فهرست جدید مظنونان امنیتی را اعلام کرد/البغدادی در راس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، مقامات عراقی فهرست جدیدی از سرکرده های تروریستی تحت تعقیب بین المللی که در راس آنها ابوبکر البغدادی قرار دارد را منتشر کردند.

یک مقام عالی رتبه عراقی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که این اسامی بسیار خطرناکتر از فهرست ۶۰ نفره نخست هستند و اینها فقط تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق نیستند بلکه تحت تعقیب بین المللی هستند.

این مقام عراقی از تکمیل اقدامات حقوقی بین المللی در این زمینه برای بازداشت فوری آنها خبر داد و افزود: این فهرست شامل ۹ عراقی و ۵ نفر از اتباع کشورهای عربی شامل دو سعودی، یک قطری، یک اردنی و یک یمنی است.

در راس این فهرست ابراهیم عواد ابراهیم علی البدی السامرائی معروف به ابوبکر البغدادی متولد سال ۱۹۷۱ است که از زمان فروپاشی داعش و از دست دادن مناطق تحت اشغالش متواری است. پس از آن عبدالرحمن مصطفی القادولی معروف به ابو علا العفری مرد شماره ۲ داعش است.

گفتنی است قبلا دولت عراق اسامی ۶۰ نفر از مهمترین مظنونان امنیتی را اعلام کرده بود. این فهرست شامل ۲۸ نفر از داعشی ها، ۱۲ نفر از سرکرده های القاعده و ۲۰ نفر از سران حزب منحله بعث می شود. نام رغد صدام هم در این فهرست قرار داشت.