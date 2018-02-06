یک و نیم برابر یارانه خرج اینترنت خانواده ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد صحت قول، عصر سه شنبه، در همایش فضای مجازی و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: افرادی که وارد فضای مجازی می شوند نمی توانند این فضا را ترک کنند.

وی افزود: افراد در هر طبقه ای از اجتماع باشند زمانی که از طریق فضای مجازی وارد شبکه های اجتماعی می شوند قطعا تغییر رفتار خواهند داد.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری نوین سازمان تبلیغات با اشاره به اینکه به اینکه به شدت فضای مجازی در حال تغییر و تحول است، گفت: به هیچ وجه فرصت ایستادگی در مقابل این موضوع نداریم.

وی با بیان اینکه اکنون هیچ کشوری توان مقابله با فضای مجازی را ندارد، افزود: هدف ما حراس از فضا مجازی نیست بلکه باید بلد بود و از آن استفاه کرد.

صحت قول اظهار کرد: امروز ما با تکنولوژی مواجه هستیم که قدرت مدیریت آن را نداریم اما قدرت کنترل داریم.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی که برای ما در حال وقوع است، آن ها توانسته اند فضا را مدیریت کنند اما ما نتوانستیم این فضا را مدیریت کنیم.

مدیرکل فرهنگی، رسانه و فناوری نوین سازمان تبلیغات گفت: مردم هر مقداری یارانه می گیرند یک برابر و نیم آن پول اینترنت می دهند.

وی افزود: با مشکلاتی که در فضای مجازی وجود دارد باید مراقبت بیشتری نسبت به فرزندان صورت گیرد و این ابزار را به راحتی دست نوجوانان خود نسپاریم.

صحت قول تصریح کرد: ما باید بدانیم آینده انقلاب، روحانیت، دین، کشور و ملیت ما تحت تسلط قدرت رسانه ای قرار دارد.

وی با بیان اینکه ما باید با مردم حرف بزنیم، افزود: این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که درد مردم را بشناسیم و بعد با آن ها حرف بزنیم.