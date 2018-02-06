به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار رئیس و اعضاء هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، با اشاره به اهمیت و حساسیت کار کارشناسی در قوه قضائیه اظهار داشت: کار کارشناسی از کار قضا بالاتر است، اگر قاضی باید عادل باشد، به نظر من، کارشناسان پزشکی قانونی، پلیس راهور و قوه قضائیه باید عادل‌تر باشند.

وی با بیان اینکه قاضی در مراحل مختلف قضاوت براساس نظر کارشناسان اقدام می‌کند و نظرات کارشناسان زیربنای قضاوت قرار می‌گیرد، افزود: اینکه در یک تصادف چه کسی مقصر است را پلیس براساس شواهد و قرائن در صحنه مشخص و نظر خود را به قاضی پرونده ارائه می‌کند و قاضی براساس نظر کارشناسی رأی صادر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان خطاب به کارشناسان قوه قضائیه گفت: کار شما خیلی خطرناک و حساس است، جای دین فروشی است و در این‌جا دین را به قیمت بالایی خریداری می‌کنند، از این رو باید با صرف وقت و دقت فراوان نظر داد، مبادا حقوق کسی ضایع شود و دین انسان در مقابل متاع ناچیز دنیا فروخته شود.

وی بیان کرد: در روایتی داریم که پل روی بهشت و جهنم از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است البته این تعبیر نوعی کنایه است و باید هر انسانی، قوی و مسلّط بر هوای نفس خود باشد چراکه انسان در هر کاری در معرض قضاوت قرار می‌گیرد و اگر قوی نباشد گمراه می‌شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به اهمیت حفظ دین در مقابل وسوسه‌های مالی شیطان ادامه داد: امام علی(ع) می‌فرمایند به خدا اگر همه اقلیم و تمام زمین و آسمان‌ها را به من بدهند تا نافرمانی خدا را انجام دهم و پوست جویی را از دهن یک مورچه بگیرم و بی‌عدالتی کنم هرگز این کار را نمی‌کنم، من چیزی را که زائل می‌شود با چیزی که باقی می‌ماند را عوض نمی‌کنم.

وی اضافه کرد: امام صادق (ع) در روایتی می‌فرمایند که شیطان انسان را دور می‌زند تا او را فریب دهد هنگامی که انسان، شیطان را خسته کرد و حرف‌های شیطان را نپذیرفت شیطانِ خسته شده به پول متوسل می‌شود و یقه انسان را می‌گیرد تا او را فریب دهد.