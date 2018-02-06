  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی افتتاح شد

پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی افتتاح شد

انزلی-پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی با اعتبار بیش از ۴۸ میلیارد ریال در ششمین روز از دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی با اعتبار بیش از ۴۸ میلیارد ریال در ششمین روز از دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح این طرح اظهار کرد: این تعداد واحد با صرف اعتباری بیش از ۴۸ میلیارد ریال از محل سهم آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به متقاضیان واگذار شده است.

مجید جوانبخت با بیان اینکه تعداد کل واحد های مسکن مهر انزلی دو هزار و ۱۱۲ واحد است ، افزود: تاکنون از این تعداد یک هزار و ۱۸۴ واحد ساخته و تحویل داده شده است.

کد مطلب 4221225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها