پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۷۲ واحدی مسکن مهر بندرانزلی با اعتبار بیش از ۴۸ میلیارد ریال در ششمین روز از دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انزلی در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح این طرح اظهار کرد: این تعداد واحد با صرف اعتباری بیش از ۴۸ میلیارد ریال از محل سهم آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی به متقاضیان واگذار شده است.

مجید جوانبخت با بیان اینکه تعداد کل واحد های مسکن مهر انزلی دو هزار و ۱۱۲ واحد است ، افزود: تاکنون از این تعداد یک هزار و ۱۸۴ واحد ساخته و تحویل داده شده است.