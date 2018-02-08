  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۰

نابغه موسیقی بر صحنه تئاتر

۱۰ سال از زندگی موتسارت را مرور کنید/ حسادت آهنگساز دربار

۱۰ سال از زندگی موتسارت را مرور کنید/ حسادت آهنگساز دربار

مایکل لانگرست نمایشنامه «آمادئوس» اثر پیتر شفر را در تئاتر «نشنال» شهر لندن به صحنه برده است؛ نمایشنامه ای که جایزه تونی ۱۹۸۱ را از آن خود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، نمایشنامه «آمادئوس» نوشته پیتر شفر نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس انگلستانی در سال ۱۹۷۹ است که توانست در سال ۱۹۸۱ جایزه تونی بهترین نمایشنامه را از آن خود کند. این نمایشنامه در تئاتر برادوی بیش از یک هزار مرتبه اجرا شد.

نمایشنامه «آمادئوس» به ۱۰ سال از زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت آهنگساز و نابغه موسیقی کلاسیک اتریشی می پردازد. در این اثر پیتر شفر تقابل میان آنتونیو سالی یری آهنگساز حکومتی را که بیشتر عمر خود را در دستگاه حکومتی خاندان هایسبورگ در وین سپری کرد با نابغه موسیقی کلاسیک جهان یعنی آمادئوس موتسارت روایت می کند.

نبوغ و توانایی موتسارت باعث حسادت سالی یری می شود و شروع به تخریب این استعداد می کند.

مایکل لانگرست کارگردان تئاتر نمایش «آمادئوس» را با بازی آدام گیلن در نقش موتسارت و لوسیان ساماتی در نقش سالیری در تئاتر «نشنال» شهر لندن به صحنه برده است.

موسیقی این نمایش توسط ارکستر «Southbank Sinfonia» اجرا می شود.

برخی منتقدان تئاتر اروپا نمایش «آمادئوس» به کارگردانی لانگرست را یک بازتولید درخشان دانسته اند.

کد مطلب 4221228
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها