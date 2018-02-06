به گزارش خبرنگار مهر، بهرام براری ظهر سه شنبه در شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه از زمانیکه وزیر جدید دادگستری سرکار آمده اند، تغییر و تقویت ساختار اداری تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: طی ۲۳ سال گذشته ساختار اداری در شهرستان ها تغییر پیدا نکرده بود که با اقدامات صورت گرفته تغییر کرد.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مسئولین ارشد استان ایجاد ساختمان تعزیرات حکومتی در همه شهرستان ها است، تصریح کرد: البته در شهرستان هایی که اداره تعزیرات حکومتی نداریم نیز شعب سیار خدمات رسانی را مستقر کرده ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با تاکید بر اینکه نیروی انسانی در ساختار تعزیرات حکومتی به سه برابر افزایش یافته است، افزود: نیروی متخصص برای بررسی پرونده ها تامین شده و در سال گذشته تعداد پرونده های حوزه کالا و خدمات ۱۱ درصد کاهش یافت.

براری با اشاره به اینکه تعداد پرونده های قاچاق کالا و ارز بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: تعداد پرونده های جرایم حوزه بهداشت و درمان لرستان نیز ۶۸ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد جرایم پرونده های قاچاق کالا و ارز در استان وصول شده است.