دارالقرآن شهر آبگرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار، علی اکبر سلیمانی فرماندار آوج، مومنی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین بهره برداری از دو طرح در شهرستان آوج آغاز شد.

در سفر استاندار به آوج از اولین دارالقران شهر آبگرم بنام حضرت علی اکبر(ع) بهره برداری شد.

این دارالقرآن با همکاری اداره اوقاف با ۲ میلیارد ریال اعتبار به مرحله بهره برداری رسیده است.

همچنین کارگاه آموزش خیاطی با ۲۱۰ میلیون ریال اعتبار به مناسبت دهه فجر در شهر آبگرم افتتاح شد.

در این کارگاه ۳۰ نفر از مددجویان کمیته امداد مشغول کار شده اند.

در حال حاضر یک هزار نفر در شهر آبگرم تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

با حضور استاندار قزوین همچنین عملیات ساخت مجتمع تجاری و کارگاهی بازار آهن آبگرم در زمینی به وسعت ۱۰ هزار متر زیربنا با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

استاندار قزوین درمراسم افتتاح طرحهای یادشده اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی محرومیت زدایی از چهره روستاها و تحول در این مناطق است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی برآمده از متن انقلاب از ابتدای شکل گیری با هدف محرومیت زدایی و بهبود معیشت نیازمندان فعالیت خود را آغاز کرد و نقش مهمی در محرومیت زدایی ایفا کرده است.

زاهدی تصریح کرد: این نهاد از ابتدای فعالیت خود تاکنون در زمینه رفع محرومیت از چهره روستاها و مناطق دور افتاده و کاهش فقر اقدامات خوبی انجام داده است که جای تقدیر دارد.