افزایش آمار نزاع طی ۹ ماهه سال ۹۶ در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غلامزاده گفت: طی ۹ ماهه امسال هشت هزارو ۲۴۶زن و تعداد۱۷ هزارو ۲۱۸ نفر مرد بر اثر نزاع به پزشکی قانونی استان فارس مراجعه کرده اند که در مجموع آمار ۲۵ هزارو ۴۶۴ نفری را تشکیل می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان فارس افزود: مقایسه آمار افرادی که در پی نزاع به پزشکی قانونی استان فارس مراجعه کردند با آمار مشابه سال گذشته، حکایت از افزایش۲.۳درصدی دارد.

دکتر غلامزاده با اشاره به اینکه در ۹ ماهه نخست امسال ۲۵هزارو ۴۶۴ نفر بر اثر نزاع در استان فارس به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند، عنوان کرد: از این تعداد هشت هزارو۲۴۶زن و ۱۷هزارو ۲۱۸ مرد بوده اند.

وی تصریح کرد: آمارها حکایت از افزایش۶.۳ درصدی نزاع های مردان و افزایش۴.۲ درصدی نزاع های زنان دارد.

طبق آمارهای ارائه شده سازمان پزشکی قانونی کشور در ۹ ماهه نخست سال۹۶ استان فارس با مجموع ۲۴ هزارو ۱۱۶ نفر مراجعه کننده بر اثر نزاع ،رتبه پنجم کشور را پس از استانهای تهران،خراسان رضوی ، اصفهان و آذربایجان شرقی داشته است.