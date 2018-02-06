۱۹ طرح هادی و عمران روستایی در مازندران بهره برداری می شود

محمد خانی نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر از بهره برداری پروژه های عمرانی بنیاد مسکن استان با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد و اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال از ۱۹ طرح عمرانی در حوزه اجرای طرح هادی روستایی و همچنین ۱۲۵ هزارمین واحد مسکن روستایی در سطح استان به بهره برداری می رسد.

وی به بهره برداری ۱۹ پروژه اجرای طرح هادی روستایی در ۲۵ روستای استان با اعتبار ۵۱ میلیارد ریال و همچنین اعطای پنج هزار و ۴۹۵ فقره تسهیلات مسکن روستایی با اعتبار ۹۸۹ میلیارد ریال در دهه فجر امسال اشاره و بیان داشت: با توجه به اینکه روستاها می توانند در پیشبرد اقتصادی و اجتماعی کشور مفید باشند اجرای طرح های هادی روستایی می توانند در بالا بردن کیفیت زندگی در نواحی روستایی و محقق شدن توسعه آن مثمر ثمر باشد.

خانی نوذری ادامه داد: در دهه فجر امسال ۱۹ پروژه اجرای طرح هادی روستایی در ۲۵ روستای استان با اعتبار ۵۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

خانی نوذری همچنین به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن روستایی اشاره و اظهار داشت:تعداد ۱۹۷ واحد مسکونی با اعتبار۷.۵میلیارد ریال بعنوان کمک بلاعوض جهت تکمیل واحد های مسکونی به اقشار کم درآمد و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تکمیل ۲۵ واحد مسکونی پرداخت شد.

وی ادامه داد:طی انعقاد تفاهم نامه سه جانبه فی مابین بنیاد مسکن،سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان تعداد ۱۶۵ واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو معلول تحت پوشش بهزیستی با اعتبار ۱۷ میلیارد و ۶۴۵ میلیون ریال احداث و تکمیل که در دهه فجر امسال یک واحد بصورت نمادین بهره برداری و تحویل متقاضیان می شود.