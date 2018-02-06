دشمن می خواهد بین مردم و مراجع تقلید فاصله اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر سه‌شنبه، در همایش فضای مجازی و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: امروز فضای مجازی دارای آسیب‌های فراوانی است که بزرگان ما به‌خوبی متوجه این موضوع شده‌اند.

وی در خصوص دغدغه‌های موجود در فضای مجازی، افزود: اگر توجه لازم نسبت به این موضوع صورت نگیرد باعث فروپاشی کانون خانواده می‌شود و این مشکل از عهده حکومت و انقلاب خارج است چراکه مشکل فضای مجازی جهانی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امروز تکنولوژی راه‌ها را به‌گونه‌ای هموار کرد که هرچقدر هم تلاش شود بازهم برای ورود خود راهی را پیدا خواهد کرد و اکنون فضای مجازی از دست ما در حال خارج شدن است و باید دقت لازم نسبت به آن صورت گیرد.

وی افزود: فرزندان ما در بحث فضای مجازی نیاز به یک تربیت روزمره دارند که باید آگاهی بخشی لازم نسبت به این حوزه صورت گیرد.

ولی نژاد بابیان اینکه فضای مجازی برای خانواده ها هم مفید و هم خطرناک است، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند برای خانواده یک تهدید جدی محسوب شود و می‌طلبد برای داشتن آینده‌ای روشن و شهری آباد گام‌های بلندی در جهت حفظ خانواده برداشته شود.

وی تصریح کرد: اگر کسی در زندگی خصوصی ما سرکشی کند قطعاً باعث رنجش و دلخوری می‌شود اما اکنون یک نفر از آن‌سوی دنیا در زندگی ما دخالت می‌کند و ما این را متوجه نیستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اگر امروز فرزندان خود را نسبت به فضای مجازی آگاه نکنیم روزی متوجه خواهیم شد که زندگی را ازدست‌داده‌ایم و دچار مشکلات بزرگی خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد سودجو هستند و باهدف وارد فضای مجازی شدند، افزود: دشمنان این مرزوبوم معتقدند که اگر می‌خواهیم مردم ایران را از انقلاب جدا کنیم باید قداست مادر خانواده‌ها را از بین ببریم.

ولی نژاد اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که دشمن به آن اعتقاد دارد این است که رابطه بین مردم و مرجع تقلید را از بین ببرد و آنچه را که در عزای امام حسین است به نادرست معرفی کند.

وی تصریح کرد: آن‌هایی که دارند از این ابزار استفاده می‌کنند می‌خواهند فضای خانواده را برهم ریزند و در این صورت احترام‌ها از بین می‌رود، انقلاب و جامعه دچار ضرر خواهد شد.

خانواده باید محل ملجأ و مامن فرزندان باشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه خانواده باید محل ملجأ و مامن باشد، اظهار کرد: امروز خانواده‌های ما باید به‌گونه‌ای باشند که هرگاه فرزندان در هرجایی دچار آسیب شدند به این مکان مقدس پناه بیاورند.

وی در ادامه از مردم خواست تا حضور پررنگ‌تری در راهپیمایی 22 بهمن داشته باشند و ادامه داد: دشمن برای روز 22 بهمن حساب بازکرده و گمان می‌کند که مردم کمتری در راهپیمایی حضور پیدا خواهند کرد اما مردم با حضور خود باری دیگر به جهان نشان خواهند داد که همچنان پایبند به‌نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت‌فقیه هستند.