به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی با حمایت معاونت علمی و با هدف ترویج و توسعه فنآفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فنآفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصههای مختلف فنآفرینی برگزار میشود.
این جشنواره ملی که از سال ۱۳۸۲ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است در دو بخش شامل بخش مسابقهای از طراحان کسبوکار، فنآفرینان و فرصتهای سرمایهگذاری و فنآفرینی با محتوا و نظام داوری ویژه و نیز بخش غیر مسابقهای از نمایشگاه و سمینارهای آموزشی، اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.
با توجه به اهمیت ویژه ترویج فرهنگ کارآفرینی و فنآفرینی در سطح دانشجویان دانشگاهها و بهمنظور حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، المپیاد ملی طرح کسبوکار دانشجویی توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامهریزی و به اجرا گذاشته شد.
ازآنجاکه شیخبهاءالدین محمد عاملی متخلص به شیخبهایی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و منشاء خدمات ارزشمند علمی، فرهنگی و عمرانی در ایران بوده است، به پاس ارج نهادن به این عالم فرزانه و زنده نگه داشتن یاد او این جشنواره به نام «جشنواره ملی فنآفرینی شیخبهایی» نامیده شده است.
تندیس جشنواره با الهام از دانشمند بزرگ جهان اسلام، شیخ بهایی طراحی شده و به عنوان نشان ملی فنآفرینی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شخصیتهای عالی کشور به برگزیدگان جشنواره اهدا میشود.
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