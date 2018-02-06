به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با حمایت معاونت علمی و با هدف ترویج و توسعه فن‌آفرینی، خلاقیت و نوآوری، معرفی فن‌آفرینان به عنوان موتور حرکت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد فضای تعامل در میان فعالان عرصه‌های مختلف فن‌آفرینی برگزار می‌شود.



این جشنواره ملی که از سال ۱۳۸۲ در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده است در دو بخش شامل بخش مسابقه‌ای از طراحان کسب‌وکار، فن‌آفرینان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فن‌آفرینی با محتوا و نظام داوری ویژه و نیز بخش غیر مسابقه‌ای از نمایشگاه و سمینارهای آموزشی، اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار خواهد شد.



با توجه به اهمیت ویژه ترویج فرهنگ کارآفرینی و فن‌آفرینی در سطح دانشجویان دانشگاه‌ها و به‌منظور حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، المپیاد ملی طرح کسب‌وکار دانشجویی توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شد.

ازآنجاکه شیخ‌بهاءالدین محمد عاملی متخلص به شیخ‌بهایی از مفاخر بزرگ جهان اسلام و منشاء خدمات ارزشمند علمی، فرهنگی و عمرانی در ایران بوده است، به پاس ارج نهادن به این عالم فرزانه و زنده نگه داشتن یاد او این جشنواره به نام «جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی» نامیده شده است.

تندیس جشنواره با الهام از دانشمند بزرگ جهان اسلام، شیخ بهایی طراحی شده و به عنوان نشان ملی فن‌آفرینی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شخصیت‌های عالی کشور به برگزیدگان جشنواره اهدا می‌شود.