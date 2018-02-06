به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جو یانگ چول» فرستاده کره شمالی برای گفتگوهای خلع سلاح در سازمان ملل با انتقاد از آمریکا، واشنگتن را متهم به تلاش برای بدتر کردن شرایط در شبه جزیره کره کرد.

جو یانگ چول دیپلمات کره شمالی در نشست خلع سلاح اتمی سازمان ملل گفت با وجود تقویت قوای نظامی آمریکا، آن‌ها طراحی حمله پیشگیرانه علیه کره شمالی می‌کنند و تجهیزات و تسلیحات نظامی بسیاری را به شبه جزیره کره منتقل کرده‌اند.

نماینده کره شمالی گفت که مقامات آمریکایی شامل وزیر دفاع و رئیس سیا مدام درباره تهدید اتمی و موشکی کره شمالی صحبت می‌کنند تا بحث گزینه نظامی خود را توجیه نمایند.

این سخنان نماینده کره شمالی بعد از آن مطرح شد که نماینده آمریکا گفته بود، برنامه اتمی کره شمالی باید کاملا از بین برود.

نماینده آمریکا همچنین گفته بود، کره شمالی تا چند ماه آینده می‌تواند قابلیت حمله اتمی و موشکی به آمریکا را کسب کند.

کره شمالی همواره ضمن انتقاد از آمریکا به دلیل حضور نظامی و برگزاری رزمایش‌های نظامی در شبه جزیره کره، واشنگتن را به تشدید تنش‌ها در این منطقه متهم می‌کند.

همچنین کره شمالی، به آزمایش‌های موشکی و اتمی در شبه جزیره کره اقدام می‌کند و دلیل آن را رزمایش‌های نظامی آمریکا و متحدانش از جمله کره جنوبی، در شبه جزیره کره می‌داند.

طی ماه اخیر نمایندگان ارشد کره شمالی با همتایان خود در روستای آش بس مرزی دو کره گفت‌وگوهایی برای حضور ورزشکاران کره شمالی در المپیک زمستانی داشته‌اند و یک هیئت سیاسی عالی رتبه از کره شمالی برای افتتاحیه مسابقات به کره جنوبی سفر می‌کند.

معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در این مراسم حضور خواهد داشت و احتمال دیدار با نمایندگان کره شمالی را رد نکرده بود.