همایش تخصصی ائمه جمعه و جماعات در شهرستان عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاتم الانبیا شهرستان عسلویه ظهر سه‌شنبه در همایش تخصصی ائمه جمعه و جماعات با بیان اینکه در جهان انقلاب های زیادی رخ داده است که با گذشت زمان با مشکلات زیادی روبرو شدند، گفت: در عصر ما انقلابی اتفاق افتاد که با همه انقلاب های سرتاسر جهان متفاوت بود.

حجت الاسلام روح الله میرشکاری افزود: بیان خاطرات قبل و بعد از انقلاب قابل تامل و تفکر است که مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند، بیان خاطرات قبل از انقلاب را با ۱۰ کتاب یا ۱۰۰ کتاب نمی توان بازگو کرد.

وی ضمن بیان عظمت شخصیت مقام امام راحل اظهار کرد: شخصیت امام راحل با تمام رهبران جهان تفاوت زیادی داشت و در فرمایشات خویش عنوان کرده بود که امدادهای غیبی نیز در به ثمر رسیدن انقلاب دست داشتند.

میرشکاری با تاکید بر اینکه امام راحل با به ثمر رساندن انقلاب اسلامی تمام معادلات شرق و غرب را برهم زد اظهار کرد: با پیروزی انقلاب، حکومت اسلامی در برابر نظام سلطه و سرمایه گذاری قد علم کرد و باعث شد تمام معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرق و غرب برهم خورد.

وی افزود: امام راحل از همان روزهای اول با افق دوری آینده را می‌دید و انقلاب را برای مذهب خاصی شروع نکرد و فقط برای تداوم دین مبین اسلام بنا نهاد.

وی گفت: امروز شاهد و ناظر جهانی شدن انقلاب و دین مبین اسلام و تاثیرگذاری آن در گوشه گوشه دنیا هستیم.

وی احیای هویت اسلامی، طرح اندیشه حکومت اسلامی، دفاع از آرمان های مقدس فلسطین، ایجاد وحدت و هم بستگی اسلامی در جهان و طرح گفتمان در سطح جهان بین مذاهب اسلامی را از تحولات انقلاب عنوان کرد و گفت: امروز هویت اسلامی به عنوان یک امتیاز نهایی در جهان واقع شده و حکومت اسلامی در همه نقاط جهان تاثیرگذار است.

حجت الاسلام میرشکاری اظهار کرد: امروز آرمان حمایت از فلسطین در جهان اسلام تقویت شده است و همه مسلمانان پشتیبان و حامی مردم مظلوم فلسطین بوده و خواهان آزادی آنان از ظلم و ستم هستند.

وی گفت: امروز شاهد آن هستیم که اندیشه‌های امام راحل و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری عامل پشتیبانی وحدت و هم بستگی اقوام و مذاهب اسلامی در ایران و جهان اسلام است.

میرشکاری گفت: در شرایط کنونی برای ایجاد وحدت اسلامی در بین امت اسلامی، نیاز است علما با فقه دیگر مذاهب نیز آشنایی داشته باشند.

حجت الاسلام میرشکاری اظهار داشت: در زمانی که دین در حال افول بود، طرح اندیشه اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی توسط امام خمینی (ره) شکل گرفت و نخستین تحول در انقلاب اسلامی، احیا هویت اسلامی بود.

وی تاکید کرد: امروز ادیان و رهبران غیر اسلامی داوطلب هستند تا با مبانی و دیدگاه اسلام آشنا شوند و باید این بستر در حوزه های علمیه تقویت شود و طرح گفتمان دینی در سطح جهانی بین پیروان مذاهب اسلامی اجرا شود.

وی گفت: شما ائمه جمعه و جماعات متفکرین و عالمان دین در جامعه هستید و باید برای استمرار انقلاب اسلامی آفت شناسی کنید.

میرشکاری افزود: علمای اهل تشیع و تسنن در ذات اسلام مشکل ندارند، رهبر ما عالم، مجتهد و فقیه است و علمای شیعه و سنی، همگی منادیان حق هستند و باید بیاندیشند که چه چیزهایی انقلاب را تهدید می کند و چگونه می توان آنها را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه، آنچه برای ما اتفاق افتاده، تشکیل انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب ما انفجار نور و پیروزی حق بر باطل بود و حفظ آن مهمتر و مورد تاکید است.

همایش تخصصی ائمه جمعه و جماعات چاهم بارک به همت حوزه بسیج امام خمینی بخش چاه مبارک و دفتر امام جمعه اهل سنت و شهرداری چاه مبارک برگزار شد.