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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۳

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شد

۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شد

شهرکرد- معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه  ۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شده است،   اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ هزار تن پرتغال و ۲۰ هزار تن سیب درختی در سطح کشور برای میوه شب عید مردم ذخیره سازی شده است.

وی اظهار داشت: تولید محصولات مرغوب در بخش باغبانی از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: کیفیت تولید محصولات باغی کشور افزایش یافته است و هم اکنون صادرات محصولات باغی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

پنج میلیون تن مرکبات در سطح کشور تولید شد

وی بیان کرد: در سالجاری پنج میلیون تن مرکبات در سطح کشور تولید شده است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد:  دو میلیون و هشتصد هزار تن پرتغال در سطح کشور تولید شده است.

وی بیان کرد:  در حال حاضر در سطح کشور دو میلیون تن محصولات گلخانه ای تولید می شود.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد که باید این بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کد مطلب 4221263

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