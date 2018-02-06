۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طهماسبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۰ هزار تن میوه شب عید در کشور ذخیره سازی شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ هزار تن پرتغال و ۲۰ هزار تن سیب درختی در سطح کشور برای میوه شب عید مردم ذخیره سازی شده است.

وی اظهار داشت: تولید محصولات مرغوب در بخش باغبانی از مهمترین اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: کیفیت تولید محصولات باغی کشور افزایش یافته است و هم اکنون صادرات محصولات باغی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

پنج میلیون تن مرکبات در سطح کشور تولید شد

وی بیان کرد: در سالجاری پنج میلیون تن مرکبات در سطح کشور تولید شده است.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دو میلیون و هشتصد هزار تن پرتغال در سطح کشور تولید شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر در سطح کشور دو میلیون تن محصولات گلخانه ای تولید می شود.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد که باید این بخش مورد توجه بیشتر قرار گیرد.