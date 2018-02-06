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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۰۵

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان:

آموزش استفاده درست از فضای مجازی به خانواده ها ارائه شود

آموزش استفاده درست از فضای مجازی به خانواده ها ارائه شود

خان ببین- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: آموزش استفاده درست از فضای مجازی به خانواده ها ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر سایری، عصر سه‌شنبه، در همایش فضای مجازی و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: فضای مجازی یکی از ضرورت‌ها و واقعیت‌های جامعه است که نمی‌توان از آن غافل شد.

وی فضای مجازی را هم یک فرصت و هم یک تهدید دانست و افزود: اکنون باید نگاه را نسبت به فضای مجازی تغییر دهیم و آن را  به‌عنوان یک فرصت بدانیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برای بهتر استفاده کردن این ظرفیت نیازمند به دوره‌های آموزشی هستیم، اگر آموزش‌های لازم در این راستا صورت نگیرد به‌راحتی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد و بنیان خانواده را نشانه گیرد.

وی تصریح کرد: امروز با پیشرفت تکنولوژی باید توجه بیشتری نسبت به فضای مجازی صورت گیرد و امید است با برگزاری این‌گونه برنامه‌ها بتوانیم استفاده لازم را ببریم.

کد مطلب 4221278

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