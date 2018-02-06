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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

شهردار بیرجند خبر داد:

سامد بستر گسترده ای برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردم

سامد بستر گسترده ای برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردم

بیرجند- شهردار بیرجند مرکز سامد را گامی مهم در راستای ارتباط بیشتر مردم و مسئولین معرفی کرد و گفت: سامد بستر گسترده ای برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  شهردار بیرجند در یک نشست دو ساعته با پاسخگویی به سامانه تلفنی ۱۱۱ به مشکلات شهروندان پاسخ داد.

محمد علی جاوید مرکز سامد را گامی مهم در راستای ارتباط بیشتر مردم و مسئولین معرفی کرد و گفت: سامد بستر گسترده ای برای دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی است.

وی کاستی های موجود در خدمات رسانی را موجب نارضایتی شهروندان دانست و اضافه کرد: مطرح شدن شکایات و انتقادات از سوی شهروندان، فرصتی برای دستگاه و مدیران مجموعه است تا با شناسایی آن ها از طریق مردم، برنامه ریزی کرده و با برطرف شدن این موارد، سطح رضایتمندی را افزایش دهند.

شهردار بیرجند خاطرنشان کرد: مردم از طریق این سامانه می توانند به راحتی و بدون مراجعه حضوری درخواست‌ها و مشکلات خود را با مسئولان مطرح و پیگیری کنند.

وی با اشاره به افزایش سرعت در رسیدگی با بهره گیری از سیستم سامد یادآور شد: سامد باعث کاهش مراجعه حضوری مردم برای طرح شکایت ها است.

در این نشست ۱۲۰ دقیقه ای به ۴۰ مورد از درخواست های شهروندان در زمینه های شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، فضای سبز و ... پاسخگویی شد.

کد مطلب 4221279

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