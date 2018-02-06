۱۵ هزار مورد عملیات از سوی اورژانس اجتماعی در گیلان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی ظهر سه شنبه در جریان افتتاح اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در شهرستان صومعه سرا با تأکید برجایگاه و اهمیت فعالیت این اورژانس، اظهار کرد: متاسفانه امروزه در سطح جامعه شاهد افزایش مسائل اجتماعی و پیچیده تر شدن این مسائل هستیم.

وی با بیان اینکه علل و عوامل بروز این مسائل بسیار زیاد است، افزود: البته هنوز نتوانسته ایم عواملی که جامعه را مورد تهدید قرار می دهد اعم از اعتیاد، بزه، مشکلات حاد خانوادگی، خشنونت در خانواده ها و همانند این مسائل را به صورت کامل پیشگیری کنیم.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به راه اندازی اورژانس اجتماعی و جایگاه آن در جامعه ایرانی، گفت: متاسفانه در سال های گذشته توجهی به این موضوع نشده بود ولی از سال ۸۸ این مراکز برای خدمات دهی در حوزه مسائل اجتماعی راه اندازی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال های گذشته تنها پنج شهر گیلان دارای اورژانس اجتماعی بود، خاطرنشان کرد: با اقدامات خوب مجلس و تصویب بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای سازمان بهزیستی در راستای توسعه اورژانس اجتماعی در شهرستان های بالای ۵۰ هزار نفر حرکت های خوبی در استان انجام شده است.

پارسی با بیان اینکه هرچند این بودجه هنوز تحقق نیافته است، تصریح کرد: سازمان بهزیستی دو هفته گذشته موفق شد تنها ۲۰ میلیارد تومان از این مبلغ را جذب کند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در استان گیلان از ساخت اورژانس اجتماعی شهرستان رودبار با بودجه استانی خبرداد و یادآورشد: از سال گذشته تاکنون شش مرکز اورژانس اجتماعی در شهرهای آستارا، رودسر و لنگرود، آستانه، صومعه سرا و رضوانشهر راه اندازی که برخی از آنها افتتاح و برخی دیگر نیز در این ایام بهره برداری می شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان با بیان اینکه در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۶۰۰ مورد عملیات از سوی اورژانس های اجتماعی گیلان انجام شده است، افزود: در مقایسه با سال گذشته این آمار رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد همانند کودک آزاری، خودکشی شاهد افزایش عملیات های انجام شده طی ۹ ماهه نخست سال جاری هستیم، گفت: افزایش تعداد این عملیات ها نشان دهنده افزایش کودک آزادی یا اقدام به خودکشی نیست بلکه این نشان دهنده این بوده که با راه اندازی اورژانس اجتماعی مردم برای دریافت خدمات بیش از گذشته با این مرکز تماس می گیرند.

به گفته پارسی برای خدمات دهی بهتر در سطح جامعه نیازمند تعامل و همکاری برخی از دستگاه ها در راستای نتیجه بخش بودن اقدامات بهزیستی هستیم.