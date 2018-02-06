به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه بر اساس تاکیدات رئیس جمهور سیاست ما در استان ایجاد حس همگرایی و همراهی در دستگاه های مختلف استان است، اظهار داشت: شورای دانا نیز در این راستا در لرستان تشکیل شده است که رئیس کل دادگستری لرستان، نماینده ولی فقیه در لرستان، رئیس مجمع نمایندگان استان و استانداری در این شورا حضور دارند و حمایت از سرمایه گذاری در این شورا مورد تاکید است.

وی از حمایت های ویژه نماینده ولی فقیه در لرستان و رئیس کل دادگستری لرستان تشکر کرد و افزود: استان لرستان به لحاظ توسعه نسبت به دیگر استان ها عقب مانده تر است که باید تلاش بیشتری برای رفع عقب ماندگی تاریخی در استان صورت گیرد.

استاندار لرستان یادآور شد: رفع این عقب ماندگی ها نیازمند توجه ویژه دولت است.

خادمی با اشاره به کشف کالاهای قاچاق در استان گفت: این کالا ها چندین سال در انبار می مانند بدون اینکه از آنها استفاده شود، در این زمینه درخواست داریم قانونی تصویب شود که دستگاه ها بتوانند از این کالا ها استفاده کنند.

وی یادآور شد: این کالا ها شامل ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و ... است که دستگاه هایی مثل دادگستری، نیروی انتظامی و علوم پزشکی می توانند از آنها استفاده کنند.