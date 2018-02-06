۸۹درصدمطالبات چایکاران پرداخت شد/اعلام نرخ خریدتضمینی چای؛ بزودی

به گزارش خبرنگار مهر محمدولی روزبهان در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، اظهارداشت: امسال ١٠٨ هزارتن برگ سبز چای و از این میزان برگ ٢٤ هزار تن چای خشک در کشور تولید شد.

به گفته وی؛ تولید برگ سبز چای در سالجاری نسبت به سال ٩٢ که میزان تولید ٨٠ هزارتن بوده؛ ٣٥ درصد رشد داشته است. همچنین میانگین نرخ خرید تضمینی در سال ٩٦ نسبت به سال ٩٢؛ ١١٥ درصد رشد داشته همچنین در زمینه درآمد چایکاران طی این مدت شاهد رشد ١٩٠ درصدی بوده ایم.

رئیس سازمان چای کشور افزود: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ٩٢؛ ٨٧٥٠ ریال و امسال ١٨٨٠٠ ریال بوده همچنین درآمد کشاورزان در سال ٩٢؛ ٧٠٠ میلیارد ریال و امسال ٢٠٣٠ میلیارد ریال بوده است.

ررئیس سازمان چای با بیان اینکه ضریب خودکفایی چای طی ٤ سال٥ درصد رشد داشته است، گفت: ٨٩ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

روزبهان با بیان اینکه کل ارزش برگ سبز خریداری شده از چایکاران ۲۰۳ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: تا روز گذشته ۱۷۸.۵ میلیارد تومان (معادل ۸۹ درصد) از مطالبات چایکاران پرداخت شده و تنها ۲۴.۵ میلیارد تومان از بدهی آنان باقی مانده است.

این مقام مسئول دولتی ادامه داد: این میزان باقی مانده از مطالبات چایکاران قدرالسهم کارخانجات است و دولت تمام بدهی خود را در این زمینه پرداخت کرده است.

روزبهان اضافه کرد: البته باید این نکته را نیز اضافه نمود که کارخانجات چای را شش ماهه تولید می کنند اما یک ساله به فروش می رسانند و هنوز محصول تولیدی خود را به طور کامل به فروش نرسانده اند که بتوانند مطالبات چایکاران را پرداخت کنند.

نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به زودی اعلام می شود

رئیس سازمان چای کشور در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه پیشنهاد این سازمان در زمینه نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به شورای اقتصاد چه بود و نرخ خرید تضمینی چه زمانی اعلام می شود، اظهار داشت: قبل از اینکه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی را ابلاغ کند، ما نمی توانیم پیشنهادی خود را اعلام کنیم. ضمن اینکه فکر می کنم قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای برای سال زراعی جاری به زودی اعلام خواهد شد.

وی درباره اینکه کشاورزان سال گذشته از نرخ خرید تضمینی اعلام شده برای برگ سبز چای رضایت کافی نداشتند، گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرد که نزدیک نرخ تورم بود. البته سال های ماقبل افزایش نرخ خرید بسیار بیشتر از این مقدار بود ولی در کل افزایش قیمت باید به میزانی باشد که محصول رقابتی باشد و کارخانجات بتوانند کالای تولیدی خود را به راحتی در بازار بفروشند و مشکلی از این نظر برای آنان ایجاد نشود.

رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سال ۲۰۱۶ بیش از شش میلیون تن چای در جهان تولید شده است، گفت: گردش مالی این محصول ۴۰ میلیارد دلار است.

به گفته روزبهان ۳۰ کشور جهان در زمینه کشت چای فعال هستند و کشورهای چین، هندوستان، کنیا، سریلانکا، ترکیه، ویتنام و اندونزی بزرگترین تولیدکنندگان چای جهان هستند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار هکتار باغ چای در دو استان گیلان و مازندران موجود است، گفت: هم اکنون از این میزان حدود ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار آن مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس سازمان چای تعداد چایکاران کشور را بالغ بر ۵۵ هزار خانوار و تعداد شاغلان در کارخانه های چای سازی را بالغ بر دو هزار نفر عنوان کرد و گفت: در صنعت چای و مشاغل وابسته به آن حدود ۱۰۰ هزار خانوار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول فعالیت هستند.

روزبهان با اشاره به اینکه ۶۰۰ میلیون دلار در کشور چای مصرف می کنیم، گفت: کشور ما با کشورهای مهم مصرف کننده چای جهان مانند پاکستان، روسیه و جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق همسایه است.

وی با بیان اینکه تولید برگ سبز چای در سال ۷۶ به حدود ۸۰ هزار تن در سال ۹۲ رسید افزود: از سال ۹۳ به بعد قیمت تضمینی به شکل فزاینده ای افزایش یافت. قیمت در سال ۹۶ نسبت به ۹۳ حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرد.

روزبهان ادامه داد: همچنین حدود ۴ هزار هکتار از اراضی رها شده چای با اقدامات انجام شده به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی سازمان چای گفت: در سال ۹۶ از طریق سازمان چای و صندوق حمایت از توسعه چای مبلغ ۳۱۵ میلیارد ریال تسهیلات در اختیار چای کاران و کارخانه داران قرار گرفته است.

روزبهان ادامه داد: همچنین در سال های ۹۵ و ۹۶ بیش از هزار و ۶۰۰ دستگاه هرس و برگ چین از طریق تسهیلات غیرنقدی و بدون سود (در مجموع ۲۰ میلیارد ریال) در اختیار چایکاران قرار گرفت.

رئیس سازمان چای برنامه های آینده این سازمان را نیز مورد اشاره قرار دارد و گفت: افزایش سطوح آبیاری چای به سه هزار هکتار در قالب یک برنامه پنج ساله افزایش ضریب مکانیزاسیون در باغات چای افزایش ضریب خودکفایی به ۲۸ درصد و برنامه ریزی برای افزایش تولید برگ سبز چای از جمله برنامه های مهم ما برای سال های آینده است.

روزبهان درباره آخرین وضعیت چای های سنواتی نیز اظهار داشت: ما دو نوع چای سنواتی در کشور داریم که یک نوع مربوط به سال های ۷۹ تا ۸۲ و نوع دوم مربوط به سال های ۸۶ تا ۸۸ است.

وی گفت: نوع اول مربوط به وامی بوده که کارخانجات از بانک ها گرفته بودند و این چای ها تحت کلید بانک ملی قرار داشتند و حق ورود به بازار را نداشتند میزان این چای ها ۳۰ هزار تن بوده که دولت از سال ۹۴ اجازه صادرات آنها به خارج از کشور را فقط برای مصارف صنعتی صادر کرده است.

روزبهان ادامه داد: تاکنون سه هزار تن از این چای ها از طریق برگزاری مزایده به خارج از کشور صادر شده و دولت به شدت مراقب است این چای ها مجددا وارد بازار داخل نشوند. به همین دلیل است که طی یک سال و نیم گذشته فقط سه هزار تن از این میزان چای از کشور خارج شده اگرنه به راحتی می شد تمام این چای ها را فروخت. ضمن اینکه نوع دوم نیز مقدارش بیشتر از این میزان بوده و هم اکنون ۲۰ هزار تن آن در انبارها باقی مانده و پلمب شده است.