به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی بعد از ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های کنکور سال ۹۶ - ۹۵ شهرستان گناوه گفت: امروز شاهد مراسم باشکوه و بسیار زیبای از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه هستیم و آن تقدیر از نخبگان و برترین های کنکور شهر است.

وی افزود: دانش آموز دیروز دانشجویان امروز هستند و به‌زودی و بعد از پایان دانشگاه بازخواهند گشت تا به کشور، استان و شهر خود خدمت کنند کسانی که با انگیزه بالا در مدارس درس خواندند و پا به میدانی دیگر برای کسب علم و دانش گذاشتند با بازگشت خود به جامعه خدمت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: شما دانشجویان سرمایه‌های کشور هستید و با رفتار، کردار و علم خود ثابت خواهید کرد که نخبگان و آینده سازان جامعه و این مرز و بوم هستید.

وی بیان داشت: رسالت ما تربیت و پرورش انسان‌ها است و اگر ما در کارمان موفق باشیم و انسان های خوبی پرورش و تربیت دهیم جامعه آرام و خوبی خواهیم داشت و سرمایه‌های کشور انسان های صحیح تربیت شده هستند که تمام کائنات را تسخیر خواهند کرد.

کرمی اظهار داشت: بخش کوچکی از کار ما در آموزش و پرورش کنکور است و نتیجه کنکور راهیابی به دانشگاه و ارتقاء سطح علمی و رسیدن یک دانش‌آموز به دانشگاه نتیجه پشتکار، تلاش دانش آموز همراهی خانواده ها، دلسوزی و کمک معلمان و حمایت مسئولین است که چنین مراسماتی پرشکوه و زیبای برای تجلیل از دانشجویان و نخبگان شهرمان برگزار می‌کنیم.

وی یادآور شد: شما دانشجویان خاستگاه و هدف خود را فراموش نکنید که مردم چشم انتظار شما برای ساختن آینده جامعه هستند و مردم و مسئولین برای امر تعلیم و تربیت یار و یاور آموزش و پرورش باشند و این همکاری باعث چنین موفقیت‌هایی است که امروز شاهد آن هستیم.

کرمی گفت: طرح بنیه علمی که باعث پیشرفت استان، شهر و مناطق ما در سطح کشور در زمینه کنکور شده است متاسفانه از سوی دستگاه‌های نظارتی دچار چالش شده است ولی من از مسئولان مناطق و شهرستان‌ها می‌خواهم که طرح بنیه علمی را که توسط دکتر سالاری ایجاد و استاندار فعلی هم با این طرح موافق هستند را ادامه داده زیرا سال گذشته دو پله پیشرفت در سطح کشور داشته‌ایم و اگر این طرح ادامه یابد به رده دهم کشور در زمان مورد نظر چهارساله خواهیم رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یادآورشد : ۴۳۱ نفر سهمیه استخدامی دارندگان مدارک لیسانس به بالا در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش استان بو شهر را گرفته ایم و در آینده نزدیک آزمون استخدامی را برگزار خواهیم کرد.