انهدام باند قاچاق مواد مخدر در همدان و کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، هادی قزوینه با اشاره به ادامه اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در استان همدان اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به منظور جلوگیری از تهیه و توزیع مواد مخدر در استان اجرای این طرح را به طور جد در سراسر استان دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر توفیقات بسیاری را در این خصوص در سطح استان داشتیم، گفت: انهدام باندهای توزیع مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر از جمله این توفیقات بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان از انهدام یک باند قاچاق مواد مخدر در همدان خبر داد و بیان کرد: با انهدام این باند ۲۲۰ کیلوگرم تریاک از این باند کشف شد.

وی به دستگیری ۳ نفر با انهدام این باند اشاره کرد و افزود: ۲ دستگاه خودرو نیز از باند منهدم شده توقیف شد.