شوراها حلقه واسط مردم و حاکمیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمد مهدی مروج الشریعه در دیدار با اعضای شورای اسلامی استان با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی اظهار کرد: شوراها علاوه مردم محور بودن با توجه به جایگاه قانونی و اختیاراتشان به حاکمیت نیز مرتبط هستند که این ظرفیت، فرصت مناسبی را برای خدمت بیشتر فراهم آورده است.

وی با اشاره به وضعیت شاخص های فرهنگی در استان بیان کرد: بزرگترین وظیفه شوراهای اسلامی، جامع نگری و بررسی مشکلات و معضلات مدرم در تمامی زمینه ها و در تمامی نقاط استان است.

مقام عالی دولت در خراسان جنوبی با انتقاد از مدیریت های بسته و سنتی تصریح کرد: شوراهای اسلامی با هم افزایی و تقویت نظارت مردم بر تصمیم گیری ها و روند اجرایی برنامه ها توسط سازمان ها و نهادهای مختلف، می توانند بخشی از نواقص امور را بر طرف کنند.

مروج الشریعه افزود: مهمترین تفاوت شوراهای اسلامی با سازمان های مردم نهاد و سایر تشکل های مردم محور در این است که تشکل های حزبی در موضع نقد قرار دارند ولی شوراها محل رجوع مستقیم مردم هستندچون منتخب مردم هستند لذا خواسته مردم را از طریق اهرم های قانونی که در اختیار دارد پیگیری و می توانند اجرایی کنند.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قانون اساسی ظرفیت بسیار بالایی جهت ارائه خدمت به شوراها داده است، ادامه داد : با وجود این ظرفیت، در تبیین وظایف و جایگاه شوراها هنوز امکان ارتقاء اختیارات و جایگاه ویژه مدیریتی و نظارتی وجود دارد.

وی با اشاره به خشکسالی های چندین ساله در استان و مساله تامین آب و وابستگی شاخص های توسعه ای و اقتصادی به وجود زیرساخت های اساسی همچون شریان های ارتباطی و راه ها، راه آهن، و وضعیت پروازهای استان عنوان کرد: وقتی بنیان های اقتصادی در استان تضعیف می شود، مسائل اجتماعی و اقتصادی در جامعه در فضاهای دیگریای قرار می گیرد که در صورت عدم تدبیر، قطعاً مشکل آفرینی می کند.