غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳ باند قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد، اظهار داشت: این تعداد باند قاچاق کالا از ابتدای سالجاری تاکنون شناسایی و تمام اعضای آنها دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: یک هزار و ۴۰۰ نفر در بخش قاچاق کالا در این استان دستگیر شده اند.
۲۵ طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری اجرا شد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری ۲۵ طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.
وی اظهار داشت: در سالجاری بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان شناسایی و توقیف شده است.
طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری تشدید شده است
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا از مهمترین وظایف نیروی انتظامی در این استان است.
وی اظهار داشت: طرح نظارت ها و بازرسی ها در راستای مبارزه با قاچاق کالا در این استان در سالجاری تشدید شده است.
غلامزاده ادامه داد: جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به استان یکی از مهمترین اهداف نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.
وی عنوان کرد: مبارزه با ورود کالای قاچاق نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد.
فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا در دستور کار نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و نظارت ها و بازرسی ها در این استان در سالجاری تشدید شده است.
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