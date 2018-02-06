غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳ باند قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد، اظهار داشت: این تعداد باند قاچاق کالا از ابتدای سالجاری تاکنون شناسایی و تمام اعضای آنها دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: یک هزار و ۴۰۰ نفر در بخش قاچاق کالا در این استان دستگیر شده اند.

۲۵ طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری اجرا شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری ۲۵ طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان شناسایی و توقیف شده است.

طرح مبارزه با قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری تشدید شده است

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا از مهمترین وظایف نیروی انتظامی در این استان است.

وی اظهار داشت: طرح نظارت ها و بازرسی ها در راستای مبارزه با قاچاق کالا در این استان در سالجاری تشدید شده است.

غلامزاده ادامه داد: جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به استان یکی از مهمترین اهداف نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری است.

وی عنوان کرد: مبارزه با ورود کالای قاچاق نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دارد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی با قاچاقچیان کالا در دستور کار نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و نظارت ها و بازرسی ها در این استان در سالجاری تشدید شده است.