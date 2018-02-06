آتا رکورددار تأخیرهای پروازی/ ایرتور با کمترین تأخیر در رتبه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری گزارش عملکرد شرکت های هواپیمایی کشور و میزان تاخیرات پروازی ایرلاین ها را در بخش پروازهای داخلی در دی ماه گذشته اعلام کرد.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی آتا با داشتن ۶۱ درصد تاخیر در پروازهای ماه گذشته خود توانست رتبه نخست تاخیرات پروازی را بدست بیاورد. این شرکت از مجموع ۵۸۳ پرواز که در دی ماه انجام داد ۲۲۶ سورتی پرواز (۳۹ درصد) را به موقع و ۳۵۷ سورتی پرواز (۶۱ درصد) را با تاخیر به سرانجام رساند.

همچنین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز در ماه گذشته از مجموع ۷۳۱ پرواز داخلی ۳۰۷ پرواز (۴۲ درصد) را به موقع و ۴۲۴ سورتی پروازی (۵۸ درصد) را با تاخیر انجام داد که از این نظر رتبه دوم تاخیرات پروازی را در ماه گذشته بدست آورد.

شرکت هواپیمایی کارون (نفت) رتبه سوم تاخیرات پروازی را در دی ماه امسال بدست آورد که از مجموع ۲۰۰ پرواز خود تنها ۸۶ سورتی پروازی (۴۳درصد) را در زمان مورد نظر به سرانجام رساند و ۱۱۴ سورتی پروازی (۵۷ درصد) را با تاخیر برقرار کرد.

ایران ایرتور برای نخستین بار در سال جاری بهترین عملکرد از نظر پروازهای به موقع را توانست در میان شرکت های هواپیمایی بدست آورده و با داشتن تنها ۲۱ درصد تاخیر در پروازهای خود در رتبه نخست بهترین عملکرد ایرلاین های داخلی بدست بیاورد. این شرکت در ماه گذشته ۲۹۰ سورتی پروازی انجام داد که ۲۱۰ پرواز (۷۲ درصد) به موقع و ۸۰ پرواز (۲۸ درصد) را با تاخیر به مقصد رساند.

همچنین هواپیمایی معراج نیز که در ماههای گذشته همواره بهترین عملکرد از نظر کمترین تاخیرات را بدست می آورد در دی ماه در رتبه دوم قرار گرفت و از ۶۱ پرواز این شرکت ۴۲ پرواز (۶۹ درصد) به موقع و ۱۹ پرواز(۳۱ درصد) با تاخیر انجام شد.

هواپیمایی کیش ایر نیز با داشتن ۳۳ درصد تاخیرات پروازی در رتبه سوم ایرلاین های داخلی قرار گرفت و از مجموع ۴۴۲ سورتی پروازی در دی ماه ۲۹۴ پرواز (۶۷ درصد) را به موقع و ۱۴۸ پرواز (۳۳ درصد) را با تاخیر انجام داد.

بر اساس این گزارش هواپیمایی آسمان با داشتن ۱۷ درصد کل تاخیر پروازی ماه گذشته در مجموع بیشترین تاخیرات را در پروازها ثبت کرد. این در حالی است که این شرکت بیشترین تعداد پروازهای ایرلاین های داخلی را با انجام هزار و ۲۳ سورتی پروازی (۱۷ درصد کل پروازهای داخلی) به ثبت رسانده و پس از آن ایران ایر با داشتن ۱۵ درصد کل تاخیرات پروازی و نیز کسب رتبه دوم انجام تعداد پروازهای داخلی (۷۳۱ سورتی پروازی) قرار گرفت.

این در حالی است که در ماه گذشته (آذرماه) نیز هواپیمایی آتا با انجام ۷۲ درصد تاخیرات پروازی در رتبه نخست قرار گرفته بود و ایران ایر نیز با داشتن ۶۵ درصد تاخیر در پروازهای داخلی آذرماه خود در رتبه دوم تاخیرات پروازی ایستاد.