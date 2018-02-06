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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۸

کلنگ احداث سالن ورزشی در شهرستان لردگان بر زمین خورد

کلنگ احداث سالن ورزشی در شهرستان لردگان بر زمین خورد

شهرکرد- کلنگ احداث سالن ورزشی در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری بر زمین خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث سالن ورزشی ظهر سه شنبه طی مراسمی در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری با حضور مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی، مسئولانی شهرستان و مردم بر زمین خورد.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: این سالن ورزشی چند منظوره درشهر لردگان استان چهارمحال و بختیاری احداث می شود.

حمید کریمی بیان کرد: این سالن ورزشی با اعتبار دو میلیارد تومان احداث می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: احداث این سالن ورزشی زمینه ساز افزایش سرانه ورزشی در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4221302

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