طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش مرکزی هرسین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در امروز در سفر به شهرستان هرسین بعد از گلباران و قرائت فاتحه بر مزار شهداء به منظور ادای احترام و دیدار با خانواده های معظم شهدا در منزل خانواده شهیدان حشمت الله و احدالله محسنی حاضر شد و با آنان به گفتگو پرداخت.

پروژه گازرسانی به ۲۶ روستا با اعتبار ۶۶ میلیارد ریال تعاونی ۴۶۰۶ تولید خوراک دام با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲ نفر با حضور استاندار کرمانشاه به بهره برداری رسید.

همچنین افتتاح کارخانه پشم شویی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰ نفر با حضور استاندار کرمانشاه انجام شد.

استاندار کرمانشاه در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: هرسین به نوعی شهرستان سبز تلقی می‌شود و بیش از ۹۵ درصد مردم از نعمت گاز بهره مند هستند.

بازوند افزود: دولت طی ۵ سال قریب به ۱۱ هزار روستا گازرسانی شد و سالی یک میلیارد دلار صرفه جویی سوخت می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه پشم شویی در هرسین گفت: باید تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا کل فرآوری پشم در استان کرمانشاه انجام شود.