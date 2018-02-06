طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش مرکزی هرسین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در امروز در سفر به شهرستان هرسین بعد از گلباران و قرائت فاتحه بر مزار شهداء به منظور ادای احترام و دیدار با خانواده های معظم شهدا در منزل خانواده شهیدان حشمت الله و احدالله محسنی حاضر شد و با آنان به گفتگو پرداخت.
پروژه گازرسانی به ۲۶ روستا با اعتبار ۶۶ میلیارد ریال تعاونی ۴۶۰۶ تولید خوراک دام با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲ نفر با حضور استاندار کرمانشاه به بهره برداری رسید.
همچنین افتتاح کارخانه پشم شویی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰ نفر با حضور استاندار کرمانشاه انجام شد.
استاندار کرمانشاه در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: هرسین به نوعی شهرستان سبز تلقی میشود و بیش از ۹۵ درصد مردم از نعمت گاز بهره مند هستند.
بازوند افزود: دولت طی ۵ سال قریب به ۱۱ هزار روستا گازرسانی شد و سالی یک میلیارد دلار صرفه جویی سوخت میشود.
وی با اشاره به افتتاح کارخانه پشم شویی در هرسین گفت: باید تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا کل فرآوری پشم در استان کرمانشاه انجام شود.
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