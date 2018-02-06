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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

با حضور استاندار کرمانشاه؛

طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش مرکزی هرسین افتتاح شد

طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش مرکزی هرسین افتتاح شد

کرمانشاه- طرح گازرسانی به ۲۵ روستای بخش مرکزی هرسین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در امروز در سفر به شهرستان هرسین بعد از گلباران و قرائت فاتحه بر مزار شهداء به منظور ادای احترام و دیدار با خانواده های معظم شهدا در منزل خانواده شهیدان حشمت الله و احدالله محسنی حاضر شد و با آنان به گفتگو پرداخت.

 پروژه گازرسانی به ۲۶ روستا با اعتبار ۶۶ میلیارد ریال تعاونی ۴۶۰۶ تولید خوراک دام با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲ نفر با حضور استاندار کرمانشاه به بهره برداری رسید.

همچنین افتتاح کارخانه پشم شویی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۰ نفر با حضور استاندار کرمانشاه انجام شد.

استاندار کرمانشاه در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: هرسین به نوعی شهرستان سبز تلقی می‌شود و بیش از ۹۵ درصد مردم از نعمت گاز بهره مند هستند.

بازوند افزود: دولت طی ۵ سال قریب به ۱۱ هزار روستا گازرسانی شد و سالی یک میلیارد دلار صرفه جویی سوخت می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح کارخانه پشم شویی در هرسین گفت: باید تسهیلات در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم تا کل فرآوری پشم در استان کرمانشاه انجام شود.

کد مطلب 4221309

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