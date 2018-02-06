فقط ۲۰ درصد مردم از خدمات اورژانس اجتماعی مطلع هستند

معصومه ابتکار در حاشیه بازدید از اورژانس اجتماعی و خانه امن و افتتاح سرای سالمندان مستقر در میدان شهید محلاتی قم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بازدید از اورژانسهای اجتماعی شهرهای مختلف از اولویتهای برنامه ماست.
وی با بیان اینکه تاکنون از ۱۰ مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در سطح کشور بازدیده کرده است، گفت: اطلاعرسانی و فرهنگسازی خدمات و فلسفه کاری این مرکز خدماترسانی به آسیب دیدگان اجتماعی باید در اولویت برنامههای اجتماعی رسانهها باشد.
قم باید حمایت ویژه شود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه باید مردم با صدای مشاور و خدمات دیگر سازمان بهزیستی آشنا شوند، افزود: یکی از برکات مهم اورژانس اجتماعی حمایت از گروههای آسیبپذیر و بیسرپناه و همچنین بازدارنده خاطیان و خلافکاران جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه امکانات اورژانس حتی برای ۲۰ درصدی که از خدمات آن مطلع هستند، هم کافی نیست، افزود: با وجود اینکه بسیاری از مردم از خدمات اجتماعی اورژانس بی اطلاع یا کم اطلاع هستند اما متأسفانه امکانات و نیروی کار کافی برای پوشش همه مردم وجود ندارد.
ابتکار با بیان اینکه اورژانس اجتماعی باید خانه امید مردم باشد، اظهار کرد: بخش اول اعتبارات دولت به مراکز تحت حمایت بهزیستی مصوب شده و پرداخت خواهد شد.
وی بدون اینکه اشارهای به مبلغ مصوب برای توسعه خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی داشته باشد، گفت: قم به دلیل وجود تنوع فرهنگی، خرده فرهنگها و حاشیه نشینی دارای آسیبهای اجتماعی مختلفی است که باید از آن به صورت ویژه حمایت کرد.
شایان ذکر است در سفر استانی یک روزه معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که روز دوشنبه انجام شد، بخش توسعهای معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال رسماً آغاز به کار کرد و در ادامه خانم ابتکار از اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و خانه امن و سرای سالمندان مرکز قم بازدید کرد.
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