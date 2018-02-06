۴۰ درصد نیروهای مددکاری از دانش کافی برخوردار نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی، در نشست رابطین مددکاری اجتماعی دانشگاه‌ های علوم پزشکی سراسر کشور، به تغییر نگاه به مقوله مددکاری اشاره کرد و گفت: تاکنون فعالیت‌های واحد مددکاری چندان ارتباطی با تخصص و دانش مددکاری اجتماعی نداشت و باید به این حوزه رویکرد تخصصی داشته باشیم، چراکه زمینه این موضوع تاکنون فراهم نشده است.

وزیر بهداشت به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید به جایگاه سازمان‌ های غیردولتی اهمیت داده شد و ما در وزارت بهداشت این رویکرد را دنبال کرده ‌ایم، زیرا کار ما در وزارت بهداشت، خدمت به مددجویان یا همان بیماران است، اما آن قسمتی که به کشف لایه های درونی مشکلات مددجویان می پردازد، مددکاری است و این فرصت برای دانش آموختگان این حیطه فراهم نشده است و در حال حاضر ۴۰ درصد نیروهایی که در بخش مددکاری فعالیت دارند، در این زمینه دانش کافی ندارند.

هاشمی از راه‌ اندازی خیریه‌ های پشتیبان در بیمارستان‌ های کشور به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد و گفت: مددکاری اجتماعی در حوزه معاونت اجتماعی بیش از معاو نت درمان ارتقا خواهد داشت، بنابراین با پیشنهاد معاون درمان وزارت بهداشت، حوزه مددکاری به معاونت اجتماعی انتقال یافت تا به صورت تخصصی به این حوزه پرداخته شود، دغدغه همه ما از ورود به حوزه فعالیت‌ های سیاسی و مدنی از دوران انقلاب و قبل از آن، رفاه اجتماعی بود و هست و درحال حاضر هم دغدغه جدی ماست، چراکه مردم در این بخش مشکلات زیادی دارند.

وی با بیان اینکه طرح تحول سلامت باید با جدیت ادامه پیدا کند، گفت: از مجلس و دولت درخواست دارم تا پشتیبان این طرح باشند تا طرح با قوت و جدیت ادامه پیدا کند و به رفاه و تامین اجتماعی مردم صدمه ‌ای وارد نشود. این طرح با تاخیری ۳۵ ساله آغاز شد، اما خوشبختانه انجام شد و نباید کسی آن را متوقف کند.

هاشمی بیان کرد: یک مددکار اجتماعی وقتی می خواهد نیازهای مردم را اولویت بندی کند، از سخت ترین رنج مردم آغاز می کند و بعد به لایه های بعدی رسوخ می کند، لذا زمانی که مشاهده می کند، مادری دغدغه هزینه بیمارستان فرزندش را دارد، به این موضوع می پردازد، با اجرای طرح تحول سلامت، اولویت بندی در حیطه کاری مددکاران تغییر می کند و فارغ التحصیلان این رشته می توانند، به کار تخصصی خود بپردازند.

وزیربهداشت در پایان از فعالیت‌ های حوزه معاونت اجتماعی تقدیر کرد و گفت: فعالیت‌ هایی که توسط دکتر ایازی و همکاران این معاونت صورت گرفته، کارهای مطلوب و مهمی است و شایسته تقدیر است و امیدوارم رشته مددکاری به جایگاه خود برگردد.