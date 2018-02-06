به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در تصویب بودجه سال ۹۷، چهار میلیارد تومان برای فیلتراسیون اتوبوس های شهری اختصاص یافت.

وی بیان داشت: همچنین ۱۰ میلیارد تومان برای نوسازی یکصد دستگاه اتوبوس شهری و ۲۰۰ میلیون برای توسعه خطوط بی آر تی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان از تخصیص ۶۵ میلیارد تومان در جهت کمک هزینه های جاری شرکت اتوبوسرانی خبر داد و افزود: بدنبال جایگزینی اتوبوس های برقی در برخی از خطوط هستیم که در این حوزه ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و همچنین ۳۳۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بدنبال حذف ایستگاه های دوچرخه سواری نیستیم بلکه ایستگاه های دوچرخه ای که مکان یابی مناسبی نداشتند و کمتر مورد استقبال عموم قرار می گرفت به مکان هایی که بیشترین استقبال را از دوچرخه می کند، انتقال می‌یابد، گفت: در بودجه سال ۹۷، دو میلیارد تومان برای نوسازی ایستگاه ها و دوچرخه ها تخصیص یافت.

مقدری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص قیفی شدن خیابان ها اعلام کرد: در دوره های قبلی شورا به بسیاری از معابر و خیابان ها که از طراحی مهندسی مناسبی برخوردار نیست، بدون مطالعه بودجه ای تخصیص یافت و تغییر مهندسی داده شد، بدون اینکه بدانند قرار است با این طراحی و این حجم هزینه این خیابان به کجا ختم شود یا باز کردن قفل از کدام مسیرها شود.

وقتی هیچ تراموایی در دنیا مناسب کارگذاشتن زیر پل امام خمینی نیست

وی با اشاره به اینکه در دوره های قبلی شورا به راحتی به هر طرح و برنامه ای بودجه های کلانی اختصاص می یافت و حتی در حالی به اجرا گذاشته می شد که هیچ کار مطالعاتی روی آن نشده بود، افزود: به عنوان مثال پل امام خمینی را در حالی طراحی کردند که بتوان زیر آن تراموا کار گذاشت و امروز که پل ساخته شده متوجه شدند پل های آن طوری قرار گرفته که هیچ تراموایی در دنیا را نمی توان بین پایه های پل کار گذاشت و امروز بدنبال طراحی تراموایی هستند که با عرض پل سازگاری داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در جریان مترو بخاطر اینکه بدون مطالعه مکان یابی شده بود سالهای سال این طرح معلق ماند و امروز که به جد بدنبال اجرای خطوط مترو هستیم باید برای هر کیلومتر آن تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم و اگر امروز این همت را نداشته باشیم قطعا چندین سال دیگر حسرت امروز را می خوریم که چرا با ۲۰۰ میلیارد تومان مترو را نساختیم.

وی اعلام کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کل بودجه به حوزه حمل و نقل و ترافیک، ۱۶۷ میلیارد تومان به حوزه فرهنگی، ۷۰۰ میلیارد تومان به حوزه خدمات شهری، ۸۶۰ میلیارد تومان به حوزه معماری و شهرسازی و ۹۴۶ میلیارد تومان به فعالیت‌های جاری شهرداری اختصاص یافت.

مقدری با بیان اینکه ۸۲۵ میلیارد تومان برای توسعه قطار شهری اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: این مبلغ نسبت به بودجه سال جاری ۷۰ درصد رشد داشته است که ۴۰ میلیارد تومان از این بودجه برای بهره برداری ایستگاه ها هزینه خواهد شد.

وی گفت: در سال ۸۲ قرار بود پروژه مترو با سرمایه‌گذار فرانسوی اجرا شود، در آن زمان هر کیلومتر مترو دو میلیارد تومان هزینه بر می‌داشت، اما امروزه این عدد به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سخنگوی شورای شهر اصفهان افزود: ۱۹ میلیارد تومان برای مدیریت هوشمند ترافیک در نظر گرفته شده است، اما باید بدانیم که شهرداری تنها تصمیم‌گیرنده این حوزه نیست و احتمال اعمال سلیقه در آن وجود دارد.

سرمایه گذاری شهرداری اصفهان برای تامین سوخت کارخانه سیمان شهرکرد

وی بیان داشت: در بودجه سال ۹۷ شهرداری اصفهان با مشارکت کارخانه سیمان شهرکرد پروژه کارخانه آر دی اف را دنبال می کنند که شهرداری با سرمایه گذاری ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی، ضمن اینکه زباله ها را می فروشد و دیگر دغدغه دفن و آسیب ها و مخاطرات آن نیست، سوخت برای کارخانه سیمان شهرکرد تولید و به این صورت برای استان درآمدزایی کند و چه بسا در آینده از این سوخت برای کارخانه های سیمان دیگر هم استفاده شود.

مقدری گفت: ردیف بودجه ۴۰ میلیارد تومانی برای پروژه زباله سوز در نظر گرفته شده تا سوخت مورد نیاز کارخانه سیمان را تأمین کند.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان برای کارخانه سجزی در نظرگرفته شده است، اظهار داشت: ۱۵ میلیارد تومان هم برای ساخت کارخانه زباله سوز بیمارستانی پیش بینی شده و این پروژه برای نخستین بار در ایران به منظور بهبود کیفیت هوای شهر اجرا خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان در خصوص اعتبارات سازمان آتش نشانی گفت: ۲۵ میلیارد تومان به منظور خرید تجهیزات این سازمان در نظر گرفته‌ایم که نسبت به سال گذشته پیشرفت ۶۰ درصدی داشته است، این بودجه از محل دو درصد عوارض ارزش افزوده ساختمان های مسکونی بلندمرتبه تأمین می‌شود.

وی گفت: ۳۵ میلیارد تومان به منظور کمک به هزینه‌های پرسنلی آتش‌نشانی و یک میلیارد تومان نیز برای تکمیل ساختمان مدیریت بحران شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده است.

مقدری عنوان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای به روز رسانی این سازمان ۹۰ میلیارد تومان پیشنهاد داده بود، اما تأمین یک‌جای آن برای مدیریت شهری ممکن نبود، به همین دلیل امیدواریم این بودجه طی سه سال آینده و با اصلاحاتی تأمین شود.