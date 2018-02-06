همه در مقابل مشکلات امروز کشور مقصر هستیم/ گرفتار غفلت نشویم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه ۴۰ سال است مردم منتظر هستند ما کارهای بزرگی انجام دهیم، اظهار داشت: همه می دانیم قبل از انقلاب وضعیت عمران، آبادانی و بهداشت به چه صورت بود، خدمات نظام را هم دیده ایم و خارج از تعصبات و تعلقات باید گفت که حکومت و نظام کارهای بزرگی انجام داده است.

وی با بیان اینکه با همه بدبختی ها، فشارها، جنگ و تحریم کارهای بزرگی در ایران انجام شده است، تصریح کرد: البته می توانستیم بیشتر از این خدمت کنیم، می توانستیم بهتر خدمت کنیم و می توانستیم دل های بیشتری را به نظام جذب کنیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه بعد از ۴۰ سال سطح توقع مردم از ما بالا رفته است، هر حرف نسنجیده ای که می زنیم اعصاب مردم را خُرد می کند، افزود: در کشور ۲۰۰ خانواده داریم که دارای ۵ شهید هستند؛ مقابل این خانواده ها باید جواب بدهیم، هم در دنیا هم در آخرت.

آوایی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی عملکرد ما بسیار مهم است، رفتار ما اگر خارج از چارچوب جمهوری اسلامی باشد به مردم و دین ضربه وارد می شود و مردم از دین زده می شوند، یادآور شد: اگر مشکلی در کشور وجود دارد همه ما مقصر هستیم، رفتارهای ما تاثیرگذار است.

وی خطاب به مدیران با بیان اینکه این پُست و مسئولیت امانتی است که شهدا به دست ما داده اند، تصریح کرد: اگر به مردم محبت کردیم و حرمت مردم را نگه داشتیم و سالم زندگی کردیم این نظام باقی خواهد ماند و اگر مست قدرت شدیم و به مردم بی اعتنایی و بی حرمتی کردیم موفق نخواهیم بود؛ نباید گرفتار غفلت شویم.