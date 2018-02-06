سطح دریاچه ارومیه فرسایش پذیر و آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زینال زاده ظهر سه شنبه در سمپوزیوم گلخانه و کشت نشا در ارومیه با بیان اینکه دریاچه ارومیه در سالهای گذشته زیستگاه ارزشمندی برای آرتمیا بود، اظهارداشت: این دریاچه کریدور پرندگان مهاجر و یکی از تالاب های مهم دنیا به شمار می رود ولی متاسفانه شاهد از بین رفتن این تالاب هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون وضعیت دریاچه بحرانی است و با توجه به کاهش بارش ها سال آینده شرایط وخیم تر خواهد بود، اضافه کرد: ایران و به تبع آن استان جزو اقلیم های خشک و نیمه خشک است و میزان تبخیر در این منطقه هزار و ۵۰۰ میلیمتر و بالاتر از میانگین کشوری است.

زینال زاده با بیان اینکه میزان بارش ها در سال آبی جاری به طور متوسط یک سوم کاهش یافته است، افزود: این در حالی است که آذربایجان غربی بعد از خوزستان دومین استان دارای بیشترین روان آب است که از طریق آبهای سطحی تغذیه می شود.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه اظهارداشت: در طول ۲۰ سال اخیر با افت شدید جذب آب، دریاچه ارومیه خشک شده و هم اکنون تبدیل به سطح بسیار فرسایش پذیر و آلوده شده است.

وی عنوان کرد: در کنار کاهش میزان بارشها شاهد کاهش شدید در منابع استراتژیک آبهای زیرزمینی هستیم که درسالهای آتی موجب بحران در محیط زیست و... خواهد شد.

زینال زاده با اعلام اینکه دریاچه ارومیه و کاهش منابع آبهای زیرزمینی در نتیجه سیاست های غلط روی داده است، گفت: استفاده ناصحیح در بخش کشاورزی و استفاده بی رویه از آبهای زیرزمینی موجب بروز این بحران شده است.

وی یاد آورد: در بخش آبهای زیرزمینی بیش از یک میلیارد مترمکعب که شامل حجم کل آب های حوضه آبریز دریاچه ارومیه است استفاده کرده ایم.

زینال زاده از وجود ۹۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در حوضه دریاچه ارومیه خبر داد و افزود: نتیجه حفر این چاه های غیرکارشناسی بحران خشک شدن دریاچه و کاهش منابع آبی است.

وی با بیان اینکه دریاچه ارومیه دارای چهارمیلیارد مترمکعب نمک است گفت:حجم این میزان نمک موجب تشدید تبخیر آب دریاچه شده و نیز زنگ خطر جدی برای ریزگردهای نمکی است که عواقب آن متوجه کل منطقه حتی تهران است.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ته نشین شدن کودهای شیمیایی در کف دریاچه ارومیه، ریزگردهای نمکی، مشکل بیماری های ریوی و تنفسی را بخشی از عواقب خشک شدن دریاچه دانست و افزود: با ادامه روند فعلی در بخش محیط زیست و آب شرب دچار مشکل خواهیم بود.

زینال زاده خاطرنشان کرد: بخشی از این بحران ناشی از توسعه بدون برنامه و کارشناسی در بخش های مختلف به خصوص بخش کشاورزی است که اراضی استان بصورت افقی توسعه یافته اند.

وی افزود: درسالهای گذشته عملا در توسعه اراضی بخش کشاورزی شاهد هیچ نظمی نبودیم و این امر موجب شده در کنار بحران آب با مشکل و خطر کاهش حجم ضخامت خاک در این بخش مواجه باشیم.