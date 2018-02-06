افزایش اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تحول اداری با حضور معاونین، روابط عمومی و کارشناسان مربوطه پیش از ظهر امروز سه شنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه؛ صدراله بابلی، معاون توسعه و منابع انسانی این اداره کل ضمن تقدیر و تشکر از همکاران خود اظهار داشت: جذب اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در فصل ها و ردیف بودجه های مختلف نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، به طوری که تعدادی از استان ها موفق به دریافت اعتبار لازم خود نشده اند.

بابلی گفت: از این اعتبارات ما از ابتدای سال تاکنون برنامه های فرهنگی و هنری متعددی را برگزار کرده ایم و هدف ما از این برنامه ها، رضایتمندی اصحاب و فرهنگ و هنر استان و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی است.

معاون اداری و مالی ادامه داد: همچنین در بحث پرداختی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک به انجمن های زیرمجموعه در استان کرمانشاه، نسبت به اکثر استان ها در وضعیت مطلوب تری قرار داریم.

وی در پایان گفت: انتظار داریم کارشناسان حوزه های مختلف اداره کل، نسبت به ارائه و ارسال گزارشات و آمار و درج در سامانه ارزشیابی استان و کشور، تلاش خود را جهت ارتقاء و جایگاه واقعی این اداره کل بنمایند.