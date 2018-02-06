  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه مطرح کرد:

افزایش اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

افزایش اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون توسعه و منابع انسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه گفت: اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در فصل ها و ردیف بودجه های مختلف از میانگین کشوری بالاتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تحول اداری با حضور معاونین، روابط عمومی و کارشناسان مربوطه پیش از ظهر امروز سه شنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه؛ صدراله بابلی، معاون توسعه و منابع انسانی این اداره کل ضمن تقدیر و تشکر از همکاران خود اظهار داشت: جذب اعتبارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در فصل ها و ردیف بودجه های مختلف نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، به طوری که تعدادی از استان ها موفق به دریافت اعتبار لازم خود نشده اند.

بابلی گفت: از این اعتبارات ما از ابتدای سال تاکنون برنامه های فرهنگی و هنری متعددی را برگزار کرده ایم و هدف ما از این برنامه ها، رضایتمندی اصحاب و فرهنگ و هنر استان و ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی است.

معاون اداری و مالی ادامه داد: همچنین در بحث پرداختی کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک به انجمن های زیرمجموعه در استان کرمانشاه، نسبت به اکثر استان ها در وضعیت مطلوب تری قرار داریم.

وی در پایان گفت: انتظار داریم کارشناسان حوزه های مختلف اداره کل، نسبت به ارائه و ارسال گزارشات و آمار و درج در سامانه ارزشیابی استان و کشور، تلاش خود را جهت ارتقاء و جایگاه واقعی این اداره کل بنمایند.

کد مطلب 4221326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها