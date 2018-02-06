توجه به اشتغال و اقتصاد روستایی جلوی مهاجرت از روستاها را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل رضوی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ورامین طی سخنانی با بیان این که یکی از علل محرومیت ما این است که مردم را تنها در مسائل سیاسی شرکت می‌دهیم، گفت: باید مردم را در مسائل فرهنگی و اقتصادی شریک کنیم، چرا که اگر جامعه‌ای پیشرفته می‌خواهیم باید مردم در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره با ما شریک باشند و همه اینها با هم پیش بروند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌ جمهور به تاثیرات حضور پرشور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در جنگ تحمیلی و پس از آن نیز مشارکت مردمی سبب موفقیت بوده است، امام(ره) مسئولان را موظف کردند که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کنند، اگر غیر از این باشد نظام ما از بین می‌رود؛ از این رو مسئولان باید در حوزه کاری خود به بهترین شکل وظایف خود را انجام دهند و در امور دیگران دخالت نکنند.

وی سپس به مسائل روستاها اشاره کرد و گفت: متاسفانه همچنان شاهد کاهش جمعیت روستاها هستیم و این امر به دلیل عدم پایداری زندگی روستایی است، ما باید علاوه بر خدمات عمرانی در زمینه اشتغال جوانان و اقتصاد روستایی نیز موفق عمل کنیم، تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری شده و چه بسا مهاجرت معکوس رخ دهد.

رضوی با اشاره به موضوع «مزرعه گردی» اظهار داشت: مسئولان باید مزرعه‌گردی را به کشاورزان آموزش دهند به این صورت که به مصرف‌کننده اطلاع دهیم که قیمت ارائه محصولات درب منزل، در مغازه به چه شکلی است و در صورت مزرعه‌گردی این قیمت‌ها پایین‌تر است و این به نفع کشاورز است، باید کشاورزی را به‌صورت فنی و مهندسی انجام داده و کشت خود را اصولی کنیم و کاشت را از حالت سنتی خارج کرده و رو به کشاورزی صنعتی بیاوریم، کشاورزانی که به‌صورت صنعتی کشاورزی می‌کنند و طرح‌های نوین کشاورزی داشته باشند، می‌توانند از وام با سود ۶ درصد بهره‌مند شود.

دامداری سنتی چیزی جز ضرر ندارد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌ جمهور سپس به دامداری و مشکلات دامداران در کشور اشاره کرد و گفت: دامداری سنتی چیزی جز ضرر ندارد.

وی ادامه داد: عشایر ما می‌توانند گوسفندانی را پرورش دهند که ۴ قلوزا هستند و یا دام‌هایی که ۳ بار در طول ۲ سال زایمان می‌کنند، همه باید در بحث کشاورزی به سویی برویم که بیشترین محصول را داشته باشیم و یا دامداری ما بهره وری حداکثری داشته باشد.

رضوی سپس به قرار گرفتن ورامین در کنار ۴ استان پرمصرف کشور اشاره کرد و گفت: این امر برای ورامین یک فرصت است و مردم این منطقه می‌توانند با افزایش تولیدات خود درآمد خوبی داشته باشند