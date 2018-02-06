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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۴

در ششمین روز از دهه مبارک فجر؛

پروژه گازرسانی به دو شهر درمیان افتتاح شد

پروژه گازرسانی به دو شهر درمیان افتتاح شد

بیرجند- پروژه گازرسانی به شهر گزیک و طبس مسینا از توابع درمیان در ششمین روز از دهه مبارک فجر با حضور استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ۴۸ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع، احداث یک ایستگاه تقلیل فشار و نصب ۶۰۰ علمک گاز از مشخصات فنی پروژه گاز رسانی به گزیک است که با بهره برداری از آن ۶۷۶ خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

استاندار خراسان جنوبی همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر وارد شهرستان درمیان شد و به محض ورود به این شهرستان در گلزار شهدای روستای منصور آباد حضور یافت و با قرائت فاتحه و شاخه گل به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

حضور در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شهرستان، حضور در جمع مردم شهر طبس مسینا و بهره برداری از شبکه تغذیه وتوزیع گاز این شهر، حضور در جمع مردم شهر گزیک و بهره برداری از شبکه تغذیه و توزیع گاز این شهر ، افتتاح مرکز بهداشتی - درمانی روستای نوغاب، حضور در جمع مردم روستای بورنگ و بهره برداری از سالن ورزشی این شهر، دیدار با خانواده شهداء و نیز افتتاح همزمان پروژه گازرسانی به ۲۳ روستای شهرستان درمیان در روستای بیدسک از جمله برنامه های سفر یک روزه استاندار خراسان جنوبی به شهرستان درمیان خواهد بود.

فرماندار درمیان نیز در حاشیه افتتاح و بهره‌برداری پروژه گازرسانی شهر گزیک در جمع خبرنگاران گفت: گازرسانی به ۲ شهر و ۵۳ روستای درمیان در دستور کار است و در فاز دوم نیز عملیات گازرسانی به ۸۱ روستا اجرایی خواهد شد.

محمد بشیری‌زاده در پاسخ به مشکلات روستائیان نیز قول مساعد به پیگیری داد.

کد مطلب 4221330

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