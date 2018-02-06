دانش آموزان بندرانزلی و کوشیرو ژاپن ارتباط تصویری برقرار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان بندرانزلی و کوشیرو به منظور ارتقای دانش مقابله با آلودگی های زیست محیطی با یکدیگر ارتباط تصویری برقرار کردند.

رئیس آموزش و پرورش انزلی درحاشیه برقراری این ارتباط تصویری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ و حراست از محیط زیست و تالاب از جمله ماموریت های مهم آموزش و پرورش می باشد.

سید حسین دریابکی با اشاره به همکاری های بسیار در این زمینه با نهادهای مختلف، گفت: آموزش های لازم به دانش آموزان از طریق نهاد های مربوطه ارائه می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با همکاری اداره کل محیط زیست و سازمان همکاری های بین المللی ژاپن در ایران (جایکا) به منظور انتقال دانش و آشنایی دانش آموزان با وضعیت تالاب های دو شهر، ارتباط تصویری مستقیم بین دانش آموزان دبیرستان دخترانه شرف و دانش آموزان مدرسه ای در کوشیرو ژاپن برقرار شد.

دریابکی یادآورشد: در این ارتباط تصویری دانش آموزان دو مدرسه به زبان بین المللی (انگلیسی)، محل سکونت، محل تحصیل و تالاب های شهر خود را معرفی، راهکار های مقابله با آلودگی این تالاب ها بیان و به منظور ارتقای دانش خود در این حوزه تبادل نظر کردند.