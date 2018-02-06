آخرین فرصت مشمولان غایب برای بخشش اضافه خدمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، کلیه مشمولان غایبی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، می بایست هر چه سریعتر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای اعزام به خدمت اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات مربوط به بخشش اضافه خدمت برخوردار شوند.

گفتنی است: اضافه خدمت سنواتی و انضباطی تمامی کارکنان وظیفه حین خدمت و همچنین مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۶ برای اعزام به خدمت خود را معرفی می کنند، به طور کامل بخشیده خواهد شد.

همچنین مشمولان غایب در صورتی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند با محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی که در ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی در نظر گرفته شده از جمله عدم دریافت تسهیلات و خدمات بانکی ، خدمات بیمه ای، اشتغال به کار و....مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان برای کسب اطلاع از آخرین اخبار و مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی ،می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک به شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ اقدام کنند.