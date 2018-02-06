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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

آخرین فرصت مشمولان غایب برای بخشش اضافه خدمت

آخرین فرصت مشمولان غایب برای بخشش اضافه خدمت

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان غایب تا بیست و دوم بهمن ماه امسال مهلت دارند با تعیین تکلیف وضعیت خدمتی از بخشش اضافه خدمت بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، کلیه مشمولان غایبی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، می بایست هر چه سریعتر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای اعزام به خدمت اقدام کنند تا بتوانند از تسهیلات مربوط به بخشش اضافه خدمت برخوردار شوند.

گفتنی است: اضافه خدمت سنواتی و انضباطی تمامی کارکنان وظیفه حین خدمت و همچنین مشمولان غایبی که تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۶ برای اعزام به خدمت خود را معرفی می کنند، به طور کامل بخشیده خواهد شد.

همچنین مشمولان غایب در صورتی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند با محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی که در ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی در نظر گرفته شده از جمله عدم دریافت تسهیلات و خدمات بانکی ، خدمات بیمه ای، اشتغال به کار و....مواجه خواهند شد.

در این اطلاعیه آمده است: مشمولان برای کسب اطلاع از آخرین اخبار و مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی ،می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا سامانه پیامک به شماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ اقدام کنند.

کد مطلب 4221338
سیامک صدیقی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۷:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
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      والا هستند اشخاصی که همون ابتدا از خدمت فرار کردند الانم همه چی میزون ٬ انگار نه انگار به ریش اونایی ام که رفتند خدمت می خندند ٬ که ما زرنگی کردیم

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