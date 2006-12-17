سودجویی از زائران ناتوان حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هر ساله شاهد حضور مسلمانان با نژادهای متعددی هستیم که به منظور ادای مناسک حج راهی عربستان می شوند، زیارت خانه خدا گاهی به آرزویی دیرینه تبدیل می شود که برخی از مسلمانان این آرزو را تا کهنسالی با خود دارند و زمانی به این آرزو می رسند که دیگر توانایی برای زیارت حج و ادای آداب زیارت، به ویژه در اماکن شلوغ و پرازدحام را ندارند.

این مسئله منجر شده تا برخی از افراد به نیابت از طرف این اشخاص، برخی از مناسک حج را به جا آورند. این پدیده طی سالهای اخیر به معضلی تبدیل شده که برخی از افراد سودجو بی آنکه به جنبه معنوی این قضیه بیندیشند با در نظر گرفتن اهداف مادی و کسب و کار در این ایام، زیارت افراد ناتوان را به عهده گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده اند.

شورای بزرگ علمای عربستان در این راستا اعلام کرد: سودجویی از افراد ناتوان در شریعت اسلام غیر مجاز است. چنین عبادتی مبتنی بر تقوا، خضوع و اخلاص خداوند نبوده و با آموزه های اسلام در تضاد است.

کسانی که قصد دارند به نیابت از دوستان و نزدیکان ناتوان خود مناسک حج را به جا آورند این کار را باید با نیت صادقانه و برای نیل به ثواب و رضای خداوند انجام داده و از کسب و کارهای دنیوی و طمعهای نفسانی به دور باشند.

از سوی دیگر شیخ عبدالمحسن عبیکار مشاور وزیر دادگستری و عضو مجلس شورای عربستان گفت: حج نباید وسیله ای برای کسب درآمد به ویژه در این ایام قرار گیرد. برخی از مردم در حق مهمانان زائر خانه خدا کوتاهی کرده و در حق آنها اجحاف می کنند که البته این امر نیازمند ساماندهی زیارت نیابی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زائران خواهد بود.