برپایی نمایشگاه منتخب آثار کمال الملک در مسجد چهل ستون سرخه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان سمنان، بهمن اخلاقی با بیان اینکه نمایشگاه منتخب آثار کمال الملک در سایت موزه مسجد تاریخی چهل ستون سرخه برپا شد، تاکید کرد: در این نمایشگاه ۷۶ اثر از نمونه آثار کمال الملک، استاد نقاش شهیر ایرانی در موضوع آثار باستانی ایران و آثار طبیعی به نمایش گذاشته شده است.
وی گفت: این نمایشگاه تا دوازدهم اسفند ماه در مسجد چهل ستون سرخه برپا است و علاقمندان میتوانند صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ از این نمایشگاه دیدن کنند.
سرپرست میراثفرهنگی سرخه گفت: مسجد چهل ستون سرخه متعلق به قرن اول هجری است که یکی از شبستانهای الحاقی به مسجد جامع بوده و در بافت قدیم شهر قرار گرفته است.
اخلاقی بیان کرد: از خصوصیات بارز این بنا ستون های ظریف هشت ضلعی آجری و طاقهای جناقی تند است و از ۴۰ ستون این بنا هم اینک ۳۲ ستون آن باقی است.
وی افزود: این بنا به شماره ملی ۲۳۲۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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