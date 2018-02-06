وحدت مسئله استراتژیک جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر سه شنبه در دیدار با علماء و اندیشمندان شهرستان درمیان اظهار کرد: امروزه توسعه فضاهای مجازی به عنوان یکی از تحولات بزرگ قرن مورد توجه است و این در حالی است که دشمنان ما در آن سوی آب ها تلاش می کنند تا با اشاعه افراط گری از همین طریق افکار جوانان ما را منحرف کنند.

وی وحدت موجود امروز را وحدتی استراتژیک و مهم دانست و تصریح کرد: این وحدت در تار و پود اجزای فکری و اعتقادی همه ما نهفته است که همه باید قدر آن را بدانیم.

استاندار خراسان جنوبی قدردانی از برکات و نعمات را از جمله آموزه های دینی دانست و افزود: یکی دیگر از نعماتی که امروز باید قدردان آن باشیم امنیتی است که به برکت نظام مقدس اسلامی با تلاش های امام راحل، مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و حضور همیشه در صحنه مردم استان و شهرستان درمیان رقم خورده است.

وی رسیدگی به معیشت مردم، اشتغال جوانان و نیز ایجاد زمینه های رونق و توسعه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: همه اینها زمانی رقم خواهد خورد که امنیتی پایدار در کنار مردمی که با اتحاد و وحدمت با هم زندگی می کنند وجود داشته باشد.

مروج الشریعه فضاهای مجازی را همچون رودخانه ای خروشان دانست و تصریح کرد: باید مراقبت کنیم تا جوانان و نسل جدید ما در این رودخانه خروشان گرفتار نشده و به مشکل نخورند و راهکار این امر نیز در روشنگری و آموزش های مداوم در چگونگی استفاده از این تکنولوژی نهفته است.

وی با بیان اینکه جلوی رشد تکلنولوژی را نمی توان گرفت ادامه داد: ائمه جمعه و گروه های مرجع می توانند با روشنگری، نسل جوان را واکسینه کنند تا از آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد جلوگیری شود.