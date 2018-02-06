امسال برای اشتغال منابع مالی گذاشتیم/دولت اعتراض مردم را می شنود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در پاسخ به سوال مهر مبنی براینکه یکی از ریشه های اعتراضات اخیر به وضعیت معیشت و اقتصاد بازمی گردد. شما این روزها مدام از شنیدن صدای مردم سخن می گویید. آیا صدای مردمی که به بیکاری، تورم، ناکارآمدی مدیران و رفاه زدگی آنها اعتراض داشتند، را شنیدید؟ اگر پاسخ مثبت است چه تصمیماتی گرفته اید؟ آیا رئیس جمهور برنامه ای برای تغییر تیم اقتصادی دارند؟ گفت: سبک سئوال شما اشکال دارد. شما وقتی خواست مردم را فقط در بخش اقتصاد می برید همین نشنیدن صدای مردم است . البته مردم در زمینه اقتصادی هم اعتراض دارند اما مردم در روابط خارجی، مسائل فرهنگی و اجتماعی هم اعتراض دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بداند مردم چه می خواهند.

وی افزود: شما اگر به خبرگزاری خود مراجعه کنید می بینید منتشر شده که مسیر تورم ما رو به پایین بود نشان می دهد که مسیر ما درست بوده رشد اقتصادی ما در سال ۹۱ منهای ۶/۱ بوده است، سال گذشته رشد ما دو رقمی بوده این نشان می دهد مسیر دولت درست بوده البته این نشان نمی دهد مشکلات مردم حل شده.

رئیس جمهور ادامه داد: ما مستمری مستمری بگیران را بیش از سه برابر کردیم این یعنی به بخش فقر و مردمی که در رنج هستند توجه داریم. در تبصره ۱۴ بودجه امسال برای ریشه کنی فقر مطلق بودجه گذاشتیم.در تبصره ۱۸ بودجه امسال برای اشتغال منابع مالی گذاشتیم به این معنی است که ما توجه داریم.

وی افزود: اینکه شعار دولت مبارزه با فقر و ایجاد اشتغال است یعنی به اعتراض مردم احترام می گذارد و صدای مردم را می شنود. در بین دولت های قبل این دولت رسا ترین صدا را داشته و گفته اعتراضات را می شنود مسئولان کشور اصل اعتراض را شنیدند من هم خوشحالم که همه می گویند باید اعتراض مردم را می شنوند این خیلی خوب است.