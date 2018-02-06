اعزام ۶۰ مبلغ در ایام فاطمیه به مناطق مختلف شهرستان پلدختر

حجت الاسلام علی صیادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام فاطمیه اول و دوم تعداد ۶۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان پلدختر اعزام می شوند.

وی افزود:از این تعداد ۵۰ نفر مبلغ و ۱۰ نفر مبلغه هستند که مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اصفهان، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و حوزه های علمیه سراسر کشور هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: این مبلغان در مساجد شهری و روستاها به اجرای برنامه هایی از قبیل اقامه نماز جماعت، سخنرانی، تفسیر قرآن، بیان نهج البلاغه، پاسخ به شبهات دینی جوانان، تبلیغ چهره به چهره، بیان سیره حضرت زهرا (س) و مباحث حجاب و عفاف از دیدگاه آن حضرت می پردازند.

حجت الاسلام صیادی افزود: مدت اعزام مبلغان در سطح مساجد شهر و روستا هفت تا ۱۰ روز است که به مدت پنج شب در همه مساجد شهرهای پلدختر و معمولان مستقر هستند.

وی تصریح کرد: اداره تبلیغات اسلامی پلدختر در این ایام در طرح هجرت به ۱۰ روستای مورانی، واشیان، قلعه نصیر، سراب حمام، چم مهر، هلوش و افرینه معمولان مبلغ اعزام می کند که به صورت بلند مدت و تمام وقت در روستاها مستقر می شوند.

حجت الاسلام صیادی افزود: در فاطمیه اول و دوم هر کدام به مدت پنج شب در تمام مساجد شهرهای پلدختر و معمولان نماز مغرب و عشا به صورت جماعت برگزار و هرشب بعد از نماز به سخنرانی و عزاداری پرداخته می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: در مساجد صاحب زمان (عج) منطقه «دردیا» و حضرت رقیه (س) شهر پلدختر روحانی به صورت تمام وقت مستقر است.

وی افزود: روز شهادت حضرت زهرا (س) در ایام فاطمیه دوم بر اساس برنامه ریزی شورای هیئت های مذهبی و با همکاری و هماهنگی امام جمعه پلدختر و سایر مسئولان در میدان شهید بهشتی پلدختر گردهمایی هیئت های مذهبی برگزار می شود.

حجت الاسلام صیادی خاطر نشان کرد: در این مراسم به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) تعدادی از هیئت های مذهبی شاخص شهرستان به صورت دسته روی به خیابان خواهند آمد و به عزاداری و سینه زنی می پردازند.

وی افزود: در ایام فاطمیه اول و دوم به مدت ۲۰ روز با همکاری آموزش و پرورش گفتمان های دینی با موضوع زندگی فاطمی و سیره حضرت زهرا (س) و حجاب و عفاف در مدارس برگزار می شود.