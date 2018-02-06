مدیرکل امور هیات امنا و هماهنگی استانهای دانشگاه آزاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سیدرضا موسوی نیا به عنوان مدیرکل امور هیات امنا، شوراها و هماهنگی استان های دانشگاه آزاد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرکل امور هیأت امنا، شوراها و هماهنگی استانها منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»